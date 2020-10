Juri MasterChef Indonesia, Arnold Poernomo berbagi cerita bahwa ia pernah dibully oleh teman-teman sekolahnya. Saat itu Chef Arnold tinggal di Australia dan belum lancar berbahasa Inggris.

“Gue sekolah SD tahunya (bahasa) Inggris apa? ? Hi how are you, my name is, thank you, yesterday sama tomorrow aja kebalik-balik. Selama empat tahun gak bisa ngomong inggris di sana. Berantem, dibully,” katanya seperti dikutip dari channel YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (21/10/2020).

Bertahun-tahun chef Arnold dibully oleh teman sekolahnya. Bahkan bekal makanannya pernah dibuang, karena dia membawa nasi sambal udang dan aromanya dianggap mengganggu atau bau.

“Makanan gue dan kakak itu sering dibuang, tiba-tiba ada di tempat sampah. Kenapa? Orang bule makan sandwich gue dikasih sambal udang sama nasi, bau kan? Orang bule dibuang. Kita sering dibully,” terangnya.

Saat itu chef Arnold memutuskan pindah ke Australia, karena usaha restoran ayahnya di Surabaya bangkrut. Ditambah kerusuhan hebat yang terjadi pada Mei 1998.

“Jakarta hancur!” kata Deddy.

Pada akhirnya Arnold harus berjuang kembali dari nol. Mencoba untuk survive, yang membawanya menjadi orang sukses saat ini. Salah satunya menjadi juri di MasterChef Indonesia serta memiliki beberapa bisnis kuliner.

