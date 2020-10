Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 pada 7 Agustus 2020 lalu, hingga sampai dengan puncaknya nanti pada tanggal 28-31 Oktober 2020. Hadir dengan konsep virtual platform, mengangkat tema “Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Growth through Promoting Halal Industries for Global Prosperity” serta menghadirkan fesyen muslim dari UMKM Indonesia.

Koleksi modest wear yang akan ditampilkan mengusung konsep sustainable fashion, yaitu penggunaan bahan baku dan SDM lokal untuk menggerakkan perekonomian lokal dan mengacu pada inspirasi tren global dan kepedulian akan lingkungan hidup dan sosial.

"Koleksi tersebut mengaplikasikan pula Trend Forecasting 2021/2022 dengan tema “The New Beginning” tentang perubahan pola hidup menghadapi era baru," kata Ali Charisma, National Chairman Indonesian Fashion Chamber saat konferensi pers virtual, Kamis 22 Oktober 2020.

Ia mengatakan, panggung pekan mode internasional yang diselenggarakan secara virtual ini merupakan kesempatan berharga di masa pandemi. Desainer fesyen dan aksesoris pelaku UMKM di Indonesia dapat menampilkan dan memperkenalkan karyanya di skala global, khususnya pasar Eropa.

Selain itu kesempatan ini membuka peluang bagi para UMKM di Indonesia, yakni untuk merambah pasar ekspor. "Diharapkan produk modest wear Indonesia benar-benar dapat diterima di pasar Eropa,” terangnya.

Baca Juga : Pesona Tissa Biani Pakai Hijab, Cantiknya Natural Nih Dul Jaelani!

Oleh karenanya dengan berpartisipasi dalam pekan mode kelas internasional ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha fesyen yang memiliki komitmen serta semangat untuk meningkatkan penetrasi produk unggulan usaha syariah sehingga mampu menembus dan bersaing di pasar global.

Fashion designer dan brand aksesori anggota IKRA Indonesia yang akan menghadirkan koleksi Spring Summer 2021 dalam Virtual Fashion Show Mercedes-Benz Fashion Week Russia ini adalah Vivi Zubedi, Wignyo x Rorokenes, Agung Bali Collection x Bahalap, Adhy Alie, Roemah Kebaya Vielga, Thiffa Qaisty, IR & IR, Ina Priyono, Defika Hanum x PALA Nusantara dan Shoes by UJ Yuna, dan Anggia x Beadstown.

(hel)