Babak pressure test dalam acara Masterchef Season 7 yang tayang pada Minggu, 18 Oktober 2020 adalah membuat kue soes. Soes pastry yang harus dibuat oleh para kontestan terdiri dari 6 buah serta 2 rasa.

Namun, sepertinya salah satu kontestan Dava gagal memahami instruksi dari para juri. Ia membuat kue soes dengan model dibelah dan juga diberi hiasan cerry serta gula halus di bagian atas.

Sontak hal itu membuat Chef Juna tak suka presentasi kue soes yang diberikan Dava. Selain tekstur adonan yang kurang mengembang, kue soes Dava juga tidak sesuai dengan instruksi para juri.

"Sebenarnya kita mau kue soes yang biasa. Bukan sok diisi di tengah yang dibelah dan diberi topping di atas. Jadi yang kami tes adalah pastry-nya, apakah jadi dengan baik? Teksturnya, tingkat kematangannya, baru isian yang diisi ke dalamnya. So, di mata saya this is not good!" jelas Chef Juna.

Disisi lain, Chef Arnold juga tidak setuju dengan ide Dava yang menggunakan kiwi sebagai isian kue soes. Karena rasa dari buah kiwi yang asam dilapisi dengan madu membuat rasanya semakin aneh.

"Saran saya, kalau kamu mau isi buah-buahan, coba cari buah yang manis, dan jangan lupa untuk dicicipi terlebih dahulu," ujarnya sambil tertawa.

Sementara itu, melansir Bakerpedia, kue soes adalah makanan penutup asal Perancis yang juga dikenal sebagai Shoe pastry atau Choux pastry. Kue tersebut enak disajikan saat dingin.

Ada dua jenis kue soes, yakni manis dan gurih. Untuk kue soes manis, bisa diisi dengan krim seperti cokelat atau krim manis lainnya. Sedangkan yang gurih, Anda bisa mengisinya dengan sayuran, krim keju, ataupun kerang.

Baca juga: Anak Diberi Nama Provider Internet, Keluarga Dapat Gratis WiFi 18 Tahun

Adonan kue soes juga mirip dengan churros, beignet, atau cruller. Jadi bagi Anda yang terbiasa memasak makanan Eropa Timur, membuat kue soes dengan tekstur dan tingkat kematangan yang tepat lebih mudah untuk Anda.

(DRM)