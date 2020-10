Jika biasanya tantangan yang diberikan saat pressure test cenderung sulit, kali ini para juri dari Masterchef Indonesia Season 7 mencoba melakukan hal berbeda.

Chef Arnold, Chef Juna, dan Chef Renatta memberikan tantangan yang cukup mudah pada babak pressure test kali ini. Mereka hanya meminta para kontestan untuk mengolah telur.

Karena dirasa gampang, para kontestan pun cenderung meremehkan hal tersebut. Alhasil, ketiga juri itu pun kecewa dengan hasil masakan yang telah dibuat.

 

Vicky dengan telur dadar tuna with sambal dabu-dabu, Aziz dengan egg tomato curry, Jerry dengan egg omelette with saute pokcoy, serta Ramos dengan scramble egg with minced chicken.

"Kalian para kontestan, saya berharap kalian juga sekecewa kami. Ini cuma telur, tetapi ini sangat memalukan," ujar Chef Renatta dihadapan para kontestan.

Jika ternyata para kontestan merasa sulit untuk memasak telur, lalu bagaimana cara mengolah telur yang baik? Melansir Better Homes and Garden, berikut jawabannya.

1. Pilih telur yang bersih dan segar dari kulkas. Jangan gunakan telur yang kotor, retak, atau bocor. Telur-telur ini mungkin telah terkontaminasi dengan bakteri berbahaya.

2. Ketika Anda tiba di rumah dari toko kelontong, segera dinginkan telur di dalam kulkas. Tetaplah simpan di dalam karton, karena telur mudah terkontaminasi aroma kulkas. Telur segar dapat didinginkan sampai lima pekan setelah tanggal kemasan (nomor tertera pada karton dari 1 Januari sampai 31 Desember) atau sekira tiga pekan setelah Anda membawa pulang.

3. Ketika Anda memecahkan telur, hindari memegang cangkang dalam telur yang mentah. Juga ketika memisahkan telur, jangan lepaskan kuning telur dari setengah cangkangnya. Sebaliknya, gunakan pemisah telur sehingga jika ada bakteri dalam cangkang tidak akan mengkontaminasi baik kuning atau putih telur.

4. Untuk menyimpan putih telur mentah, taruh dalam wadah yang tertutup rapat sampai empat hari di dalam kulkas.

5. Untuk membekukan telur utuh, kocok putih dan kuning telur bersama-sama, tempatkan dalam wadah kulkas, dan telur beku ini tahan sampai satu tahun.

6. Pastikan untuk selalu mencuci tangan, peralatan, dan meja setelah Anda mengolah telur.

7. Sajikan hidangan telur panas sesegera mungkin setelah dimasak. Dinginkan sisa makanan secepatnya dan panaskan secara menyeluruh sebelum dihidangkan. Kemudian, segera dinginkan hidangan telur.

