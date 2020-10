JAKARTA-Pasangan harmonis Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo merayakan hari pernikahan mereka ke-34, tepatnya pada 22 Oktober 2020.

Usia pernikahan yang tidak sebentar tentunya dan pasangan ini selalu harmonis hingga sekarang.

Menikah pada 22 Oktober 1986, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo dikaruniai lima orang anak yang semuanya telah sukses di bidangnya masing-masing. Mereka adalah Angela Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo.

Tentu, ini menjadi contoh bagi keluarga lain. Bagaimana pasangan Hary dan Liliana Tanoesoedibjo membangun keluarga yang sangat luar biasa. Contoh orangtua yang sukses juga, karena telah melahirkan anak-anak yang luar biasa.

Di Instagram, Liliana Tanoesoedibjo pun membagikan potret dan juga ungkapan kebahagiaannya merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-34.

"Thank you God for amazing 34 years #love #weddinganniversary #harylilianatanoesoedibjo #celebration," tulisnya.

Di unggahan tersebut, bisa dilihat Liliana dan Hary terlihat begitu hangat dan mesra. Pose-pose yang tergambar pun mencerminkan kebahagiaan mereka menjadi pasangan luar biasa kompak dan saling menjaga, dan terus bertahan hingga selama itu. Senyum keduanya pun mencerminkan kebahagiaan.

Soal tampilan, pasangan ini pun terlalu selalu tampil cantik dan gagah. Liliana tampil sangat cantik dengan dress hijau. Ia semakin terlihat stunning dengan tambahan perhiasan berupa anting, kalung, dan cincin di tubuhnya. Sementara itu, Hary Tanoe tampil gagah dengan kemeja hitam dipadukan dengan celana warna senada.

Usai membagikan momen bahagia itu di Instagram, ada selebriti dan beberapa netizen ikut mendoakan pasangan ini supaya selalu bahagia dan terus menjadi berkat untuk banyak orang.

"Happy anniversary," ungkap Maia Estianty.

"Happy wedding anniversary Bu Liliana dan Pak Hary. Pasangan yang semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang," kata @blessinglady.

"Tuhan selalu menyertai bapak dan ibu sekeluarga senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan. Sekali lagi selamat," komentar @boeboesai.

"Happy wedding anniversary. God bless both of you," tulis @marthamariawati.

"Happy wedding anniversary mommy cantik," kata @pintaulimatondang.

(hel)