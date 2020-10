JAKARTA-Siapa yang yang tak kenal KFC? Tentu nama KFC tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bertepatan dengan HUT ke-41 tahun, KFC Indonesia mencoba hadirkan sebuah gebrakan baru dengan memperkenalkan Naughty by Nature sebuah restoran lifestyle dining dan salad bar berkonsep unik yang menawarkan pengalaman bersantap berbeda. Naughty by Nature gerai tematik pertama KFC Indonesia yang telah dibuka untuk umum sejak Jumat, 16 Oktober 2020, terletak di Jalan Senopati no. 24A Jakarta Selatan.

Saat ini tren gaya hidup hijau atau green lifestyle dikalangan kaum urban serta tren kuliner yang selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi membuat KFC Indonesia terus berinovasi. Naughty by Nature merupakan salah satu inovasi terbaru persembahan orisinal KFC Indonesia yaitu sebuah cara baru menyantap salad dan sayuran yang lebih seru, menyenangkan dan mengenyangkan, dengan mengombinasikan ayam khas KFC sebagai protein.

“Sebagai bagian dari penggarapan ide orisinal KFC Indonesia untuk memperkenalkan restoran lifestyle dining dan salad bar kepada konsumen, kami terus menerus melakukan riset dan pengembangan (R&D) dalam mengembangkan konsep dan menu Naughty by Nature secara maksimal’’ ujar Hendra Yuniarto, General Manager Marketing PT Fast Food Indonesia pada Live Streaming Press Conference Jumat, 23 Oktober 2020.

Desain eksterior dan interior dari gerai KFC Naughty by Nature merupakan restoran tematik pertama dari KFC Indonesia karena gerai ini disesuaikan dengan tema alam (nature) yang erat kaitannya dengan green lifestyle yang kerap diadaptasi menjadi gaya hidup kaum urban terkini.

“ Hadirnya Naughty by Nature bertujuan untuk mengisi celah di pasar kuliner ditargetkan untuk konsumen yang senang mengkonsumsi salad namun tetap menginginkan makanan yang gurih, menyenangkan, mengenyangkan serta menggugah selera’ tuturnya

Hendra juga menyampaikan yang berbeda dari KFC Naughty by Nature menghadirkan dapur terbuka atau open kitchen bertujuan menawarkan pelanggan pengalaman bersantap dengan nuansa yang berbeda dan menyenangkan karena customer bisa melihat freshly prepared atau penyajian menu segar secara langsung.

“ Kami menawarkan customer nuansa yang berbeda dan menyenangkan dengan cara memperlihatkan dapur secara live agar konsumen dapat melihat langsung menu yang disajikan secara segar (freshly prepared).” ujar Hendra

Saat Anda mendatangi Naughty by Nature untuk mencoba menikmati berbagai menunya, jelas Anda akan menemukan variasi menu yang berbeda dari pada gerai KFC biasanya karena disini anda akan merasakan sensasi makan olahan KFC yang dipadu dengan beragam menu pendamping selain nasi yaitu Anda bisa mencoba berbagai variasi salad segar dan menyehatkan tentunya. Tak hanya itu Naughty by Nature juga menghadirkan kreasi menu hidangan gourmet unik beserta minuman baru ala KFC Indonesia loh.

Jika biasanya tampilan gerai KFC yang bernuansa warna merah, ketika Anda menjajaki Naughty by Nature akan terasa nuansa yang berbeda dilihat dari tampilannya Naughty by Nature menggunakan warna hijau yang lebih down-to-earth dan instagrammable. Konsep indoor area yang terlihat sangat modern dengan sentuhan nature look, yaitu meja dan kursi kayu, lampu gantung yang berwarna senada dengan wooden table dan tanaman hias mempersegar tampilan down-to-earth aesthetic ini.

Sangat menyenangkan untuk kaum urban dengan gaya hidup modern yang senang mencoba tren kuliner baru, senang bersosialisasi dan mementingkan suasana restoran yang unik. Pengunjung juga akan dimanjakan music station yang menghadirkan podcast, mini talkshow, dan live session music di lantai mezzanine. Di masa PSBB masa transisi, Naughty by Nature membatasi jumlah pengungjungnya 50 persen dan waktu operasionalnya mulai pukul 10.00-18.00 WIB dan proses protokol kesehatan disana tentu menjadi nomor satu diterapkan.

