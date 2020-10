Kevin Aprilio dan Vicy Melanie menyatu dalam ikatan janji pernikahan. Pasangan ini menjalin hubungan percintaan 5 tahun lamanya hingga akhirnya berlabuh di pelaminan.

Jika sebelumnya foto prewedding mereka bernuansa hitam, di momen pernikahan Kevin Aprilio maupun Vicy Melanie jauh dari kesan gotik biasanya. Ya, mereka memilih menikah dengan konsep adat Sunda, itu tergambar dari pakaian yang mereka kenakan.

Ya, Kevin dan Vicy mengenakan busana Sunda yang membuat tampilan mereka sangat memesona. Penasaran seperti apa pesona pengantin baru ini? Berikut ulasannya khusus untuk Okezoners:

1. Cantik 'HQQ'

Mengusung konsep pengantin Sunda, Vicy yang biasa terlihat menggoda dan bergaya gotik disulap menjadi perempuan super cantik. Berkat kelihaian tangan Makeup Artist Dhirman Putra, Vicy benar-benar jadi ratu di momen pernikahannya itu.

Ia terlihat super cantik dengan makeup flawless. Namun, mata menjadi daya tarik utama di riasan ini. Tentu, red lips yang diulas di bibir Vicy pun menyita perhatian. Benar-benar cantik!

"Duh gila cantik banget," kata @shalichanafi****. Begitu juga dikatakan @ino***, "Manglingi banget. Cantik banget pas jadi pengantin," komennya.

2. Jadi 'neng geulis'-nya Kevin Aprilio

Mengusung tema Sunda, tentu ada bunga melati dan mahkota di kepala Vicy. Aksesori tersebut membuat dirinya tampil sangat berbeda dari biasanya. Benar-benar jadi neng geulis-nya Kevin Aprilio ini mah. Kebaya Sunda modern yang dia kenakan pun makin menambah kecantikan auranya.

3. Aura pengantin yang sangat cantik

Di foto ini, bisa terlihat jelas bagaimana aura pengantin yang dikeluarkan Vicy Melanie. Bukan hanya karena pakaian yang dia kenakan, pun aksesori yang ada di kepalanya, tapi kecantikan yang terpancar dari sorot matanya.

Sebagai seorang model, Vicy Melanie pastinya tahu betul bagaimana berpose di depan kamera, makanya foto yang dia hasilnya ini luar biasa. Benar-benar cantik dan memesona. "Pangling," tulis netizen di kolom komentar.

4. Selfie pengantin baru

Seperti apa yang ditulis Kevin di keterangan foto, unggahan ini adalah foto selfie pertama mereka sebagai sepasang suami-istri. Raut wajah mereka memancarkan kebahagiaa banget, ya.

"First selfie with my wife @vicymelanie," tulisnya. Unggahan ini langsung diserbu doa terbaik untuk pasangan tersebut.

"Alhamdulillah. Selamat, ya, Kevin dan istri. Semoga samawa dan bahagia selalu," kata Dira Sugandi. Lalu, ada juga doa dari Astrid Tiar, "Selamat kalian. Bahagia selamanyaaaa," ungkapnya.

5. Keluarga baru untuk Addie MS dan Memes

Ya, resmi menjadi istri Kevin, membuat Vicy Melanie menjadi bagian dari keluarga musisi legendaris Addie MS dan Memes. Tentunya, ini akan menjadi awal dari kehidupan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan untuk Kevin dan Vicy. Sekali lagi, selamat untuk kalian berdua!