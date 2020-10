JEPANG memang terkenal sebagai negara yang bersih dan sehat. Bahkan, Jepang mencatatkan rekor sebagai negara yang memiliki penduduk paling panjang umur, lantaran banyak penduduknya berusia lebih dari 100 tahun.

Memang, selain gaya hidup, Jepang juga memiliki beberapa konsep way-of-life yang juga tak kalah menarik dan layak anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah rangkuman singkatnya beserta rekomendasi buku untuk semakin mendalaminya!





Ikigai



Konsep ikigai, yang dapat diartikan sebagai ‘reason for being’ atau alasan berada, bertujuan untuk mengulik jati diri dan menemukan tujuan dalam hidup. Ikigai merupakan konsep yang telah ada berabad-abad.

Untuk menemukan dan memegang teguh ikigai, kita harus sungguh-sungguh mempertimbangkan hal atau kegiatan apa yang kita sukai, apa yang ahli kita lakukan, dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Saat telah menemukan ikigai, tentu setiap hari akan lebih semangat untuk berkegiatan dan menjalani hari-hari.

Untuk mendalami konsep Ikigai, bacalah “Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” karya Albert Liebermann dan Hector Garcia.





Ichigo Ichie



Frase ini menggambarkan bahwa semua momen yang terjadi dalam hidup hanya terjadi sekali, dan kebahagiaan hanya dapat diraih jika kita benar-benar hadir dalam momen tersebut. Ichigo ichi merupakan seni dalam menikmati setiap pengalaman hidup, dan menghargai setiap waktu karena waktu bergulir dengan sangat cepat.

Ichigo ichi merupakan pengingat bahwa setiap harinya kita hidup di dunia, menghabiskan waktu dengan sahabat dan keluarga tercinta, mengerahkan energi untuk berkarya, semua layak diberi perhatian kita 100%.

Untuk mendalami konsep ichigo ichie, bacalah “The Book of Ichigo Ichie: The Art of Making the Most of Every Moment, the Japanese Way” karya Albert Liebermann dan Hector Garcia.

Wabi Sabi

Mengejar kesempurnaan setiap waktu tentunya melelahkan. Wabi sabi merupakan cara orang Jepang melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, yaitu dengan melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, menghargai kesederhanaan, dan menerima bahwa semua hal tidaklah kekal. Filosofi ini mengajak untuk perlahan menghadapi semua tuntutan dunia, dan tidaklah terlalu memaksa diri dalam mencapai kesempurnaan. Untuk mendalami konsep wabi sabi, bacalah "Wabi Sabi: Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life" yang ditulis oleh Beth Kempton.