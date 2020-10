Beberapa hari lalu Anya Geraldine sempat membagikan foto-foto ngeblur hasil potoshoot-nya. Meski ngeblur, penggemarnya tetap menilai dara satu ini cantik tiada dua.

Di pemotretan tersebut, Anya tampil beda sekali dari biasanya. Ya, pakaian yang dia kenakan so chic dengan detail di bagian lengan dan belahan paha yang tinggi.

Dress keluaran rumah mode Fendi tersebut pun menyita perhatian netizen. Dikatakan pemilik akun Instagram @syahrulrmdhn****, dress yang dikenakan Anya mirip dengan baju Ultraman. "Bajunya kek baju Ultraman," tulisnya.

So, seperti apa pose-pose Anya Geraldine mengenakan baju Ultraman tersebut? Berikut ulasannya khusus untuk Okezoners:

1. Ditatap Anya

Salah satu kekuatan Anya di depan kamera adalah tatapanya. Setiap dia menatap lensa kamera, dia seperti berbicara dan itu membuat fotonya selalu menarik. Di sini ia menambahkan pose tangan memegang tengkuk belakang kepala yang membuat fotonya terlihat lebih spesial.

2. Mau kayang, bund?

Nah, kalau di sini pose yang ditampilkan Anya seperti mau kayang. Gaya super model ini memang selalu bisa mencuri perhatian, terlebih Anya yang meragakan.

Meski fotonya ngeblur, tapi bisa dilihat kalau dia tampil sangat cantik di pemotretan ini, ya. Rambut panjangnya dibiarkan terurai jatuh. So stunning!

Pose ala super model lainnya yang diperlihatkan Anya adalah lunglai pose. Jadi, Anda memberi pose seperti mau jatuh tapi tertahan dan itu membuat lekukan tubuh Anda terlihat lebih menarik.

Di foto ini kita bisa lihat bersama bagaimana pesona Anya berbalut dress Fendi yang dibilang mirip baju Ultraman itu. Boots warna senada yang dia kenakan pun menambah keren tampilannya. Keren banget!

Ya, ini foto paling ngeblur yang diperlihatkan Anya. Meski begitu, banyak sekali netizen yang terpikat dengan pesona Anya. Dengan pose cantik seperti itu, Anya masih memukau.

"Ku kira Odading Mang Oleh, ternyata oh darling my only," gombalan dari @1brhm***.

"Anya sang putri duyung," komen @akbralam***.

"I love you till the end," tulis @mhmmdriezky****.