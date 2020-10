Seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh para industri riasan, kini terdapat banyak jenis makeup kekinian yang tentunya menghasilkan tampilan yang cantik.

Oleh jarena itu, Anda bisa mengekspresikan diri melalui riasan yang Anda gunakan sekreatif mungkin. Namun, jika Anda masih bingung dalam menentukan jenis makeup, berikut Okezone cantumkan 4 jenis makeup kekinian seperti dilansir Times of İndia pada Selasa (27/10/2020).

1. Glitter makeup look

Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan tampilan yang mencolok dengan menggunakan glitter. Salah satu cara sederhana untuk menonjolkan penampilan Anda adalah dengan glittery eyeshadow. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat mencoba eyeliners berkilau dan bereksperimenlah dengan lipstik berkilau.

2. Nude makeup look

Jika Anda berminat untuk tema 'less is more', maka tampilan make-up ini cocok untuk Anda. Ini bisa bekerja dengan baik dengan pakaian minimalis ataupun modis!

Penampilan ini adalah tentang menonjolkan fitur Anda dan memalsukan kulit yang bercahaya sempurna.

3. Matte makeup look

Jika Anda sudah memakai ansambel yang mengilap, Anda bisa menyeimbangkan tampilan dengan riasan matte. Selain tahan lama, makeup jenis ini juga cocok untuk jenis kulit berminyak. Dari alas bedak, eyeshadow hingga lipstik Anda, pilih produk mattifying untuk menguasai tren ini.

4. Smokey makeup look

Jika ragu, beralihlah ke tren kecantikan terpanas yaitu smokey eyes. Alih-alih menggunakan mata smokey hitam tradisional, bereksperimenlah dengan warna-warna meriah seperti keemasan, merah anggur atau hijau metalik yang serasi dengan pakaian Anda.

(DRM)