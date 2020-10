View this post on Instagram

Belasan tahun di industri, ini adalah kali pertama aku mulai memberanikan diri bertindak menjadi produser bersama @arielnoah.. Dan senang sekali rasanya ketika tau kalau lagu ini dinominasikan sebagai Karya Produksi Kolaborasi Terbaik Ami Awards 2020.. Terima kasih banyak @AmiAwards atas apresiasinya.. Juga kepada @teambcl dan @bashmusiccompany atas segala supportnya ❤️