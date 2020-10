Indonesia punya peran cukup penting di kehidupan mode dunia. Belum lama ini, rumah mode Christian Dior menggunakan kain Endek Bali sebagai material utama dari koleksi terbarunya.

Karena itu, jangan remehkan desainer Indonesia. Beberapa dari mereka bahwa namanya mondar-mandir di pekan mode internasional. Para desainer berbakat itu bahkan tak jarang menunjukkan taringnya di antara desainer dunia lain.

Di Hari Sumpah Pemuda ini, Okezone coba memaparkan pada Anda nama-nama besar asli Indonesia di dunia mode. Siapa saja mereka?

1. Rinaldy Yunardi

Desainer Aksesori Rinaldy Yunardi namanya tidak usah diragukan lagi. Kabar terbaru, karyanya digunakan Jennifer Hudson untuk salah satu majalah terkenal di Amerika. Sebelumnya, sudah banyak sekali nama besar dunia yang menggunakan karyanya, sebut saja Lady Gaga, Taylor Swift, Ariana Grande, Madonna, Katy Perry, Beyonce, Nicki Minaj, maupun Aaron Kwok.

Selain laku dipakai nama besar dunia, karya Rinaldy Yunardi pun mendapatkan penghargaan di ajang bergengsi World of WearableArt (WOW) pada 2017. Di penghargaan itu, dia menyabet tiga piala sekaligus.

2. Tex Saverio

Desainer satu ini pun namanya sudah harum di dunia mode internasional. Tex mengawali karier sebagai desainer sejak 2010 dan karena karyanya yang sangat original, namanya pun langsung melejit.

Salah satu karyanya yang paling heboh adalah dress yang dijadikan foto session Jennifer Lawrence di poster film The Hunger Games: Catching Fire.

3. Sebastian Gunawan

Nama besar lainnya di dunia mode Indonesia adalah Sebastian Gunawan atau yang akrab disapa Seba. Pria yang satu ini selalu bisa menciptakan koleksi yang cantik dan tentunya berkualitas.

Prestasi Seba pertama di kancah dunia adalah berhasil memenangkan 'International Apparel Federation World Young Designer Award 2004'. Setelah itu, namanya mondar-manding di pekan mode dunia seperti di Hong Kong, China, Bangkok, hingga di ajang Haute Couture Week Paris.

4. Dian Pelangi

Nama yang satu ini jangan diragukan kualitas karyanya. Dian Pelangi membuktikan diri bahwa dirinya mampu bersanding dengan nama-nama besar mode dunia.

Modest Fashion Dian Pelangi pun masuk dalam deretan desainer yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Show pertamanya di level dunia dimulai dari Melbourne Fashion Week 2009 dan terus melambung hingga sering ikut pekan mode di Middle East, Eropa, hingga Amerika Serikat.

5. Harry Halim

Nama yang satu ini memang tidak terlalu terdengar, tapi karyanya sudah dikenal dunia. Harry Halim pernah menyabet penghargaan di Best Asian Desainer of The Year dalam Asian Fashion Young Designers. Dia juga pernah menjadi finalis di Mercedes Benz Asia Fashion Awards.

Harry memulai debutnya pertama di Fall/Winter 2010 di Paris Fashion Week. Bangga banget kan pastinya?