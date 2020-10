Konsep pesta pernikahan bisa datang dari mana saja, termasuk dari apa yang Anda atau pasangan sukai. Makanya, jangan heran kalau ada orang yang konsep pestanya out of the box.

Salah satunya yang ditemukan netizen Twitter ini. Ya, dia mendapati pasangan pengantin yang memilih pesta pernikahannya berkonsep Wibu Naruto.

Hal itu bisa dilihat dari ornamen lambang negara Konoha di dalam serial anime Naruto, yang terpampang di depan pintu utama aula pernikahannya. Tidak hanya itu, gerbang konoha yang berbentuk segitiga itu pun ada di sana bertabur bunga-bunga putih.

Akun Twitter @Taula_ yang membagikan foto itu menuliskan keterangan, "Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda Wibu," tulisnya di unggahan yang dibagikan belum lama ini.

Wibu sendiri merupakan istilah bagi orang yang sangat fanatik dengan hal berbau Anime Jepang.

Di sisi lain, banyak komentar netizen yang melibatkan kisah Naruto dengan pernikahan pasangan diduga penyuka Naruto tersebut. Salah satunya soal meninggalnya Naruto.

"Kata siapa Naruto mati? Ini lagi kawin sirih," kata @RakhaFra****.

"Belum selesai masa idah, sudah nikah lagi Hinata," komen @Rhmaan**.

Sementara itu, ada netizen yang fokus pada tulisan yang ada di logo segitiga di gapura gedung pernikahannya. Jika dilihat secara dekat, ternyata bukan tulisan bahasa Indonesia, melainkan konsonan Thailand.

"Ini bacanya apa?" tanya @akmasdfgh*** sambil membagikan fotonya. Lalu, akun @kusogak*** memberikan jawabannya, "Xỳā cảkạd khwām f̄ạn k̄hxng khuṇ kạb khn xụ̄̀n meụ̄̀x s̄ìng t̀āng «mị̀ s̄nạbs̄nun c̄hạn ca yạng khng s̄nạbs̄nun tạw xeng," komennya.

Tidak diketahui pasti siapa pasangan di balik gerbang Naruto ini. Namun, netizen merasa terhibur, terlihat dari 1,7 ribu netizen menyukai unggahan ini. Jadi ide menarik buat Okezoners melangsungkan pernikahan enggak nih?

