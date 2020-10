JAKARTA-Sempat viral di jagat media sosial, restoran tematik baru dari KFC Naugthy by Nature, ternyata tak hanya menawarkan nuansa lifestyle-dining namun juga memiliki sederet menu unik seperti Eggtastic hingga Iced Butterfly Pea Tea.

Ketika mendatangi Naughty by Nature Anda akan merasakan nuansa santap yang berbeda karena di Naughty by Nature menghadirkan dapur terbuka atau open kitchen bertujuan menawarkan konsumen pengalaman bersantap yang berbeda dan menyenangkan karena konsumen bisa melihat freshly prepared atau penyajian menu segar secara langsung.

Ada apa aja sih menu unik yang ditawarkan di Naughty by Nature? Yang pertama saat Anda masuk ke dalam restaoran, mata Anda akan ditawarkan penyajian menu Salad Bar yang menyajikan berbagai pilihan macam sayuran mulai dari sayuran segar seperti kale caesar, sweet potato salad, kale slaw hingga sayuran panggang seperti roasted baby potato, mashed potato, zucchini gratin yang bisa dikombinasikan dengan berbagai pilihan ayam olahan KFC.

Menu andalan di gerai KFC Naughty by Nature yaitu Meal Market Platter, di mana Anda dapat memilih berbagai pilihan ayam olahan KFC seperti Grilled Chicken, O.R Chicken, Hot and Crispy hingga Chicken Skin yang bisa dikombinasikan dengan dua pilihan side dishes seperti mengkombinasikan grilled chicken dengan roasted mushrooms, dan spicy slaw.

(Meal Market Platter)

Kenapa Anda wajib mencoba Grilled Chicken? karena ayam olahan KFC satu ini hanya bisa anda temui dan nikmati di gerai KFC Naugty by Nature. Grilled Chicken adalah ayam panggang yang di marinasi dengan bumbu KFC ditambah dengan sentuhan aroma daun rosemary sungguh menggoda selera bukan.

(Grilled Chicken)

Restoran yang mengusung tema tematik ini, menu makanan yang menarik yang belum bisa ditemui di gerai KFC pada umumnya dan Anda bisa memilih secara cutomize oleh pelanggan itu sendiri.

“ Pilihan makanan yang akan di tawarkan oleh Naughty by Nature sebenarnya tetap menu KFC tetapi ada pilihan yang dipilih secara customize oleh pelanggan itu sendiri” ujar Hendra Yuniarto, General Manager Marketing PT Fast Food Indonesia.

Selain menu ayam yang dipadukan dengan salad, Naughty by Nature juga menyediakan menu hidangan a la gourmet unik yang belum bisa di temukan di gerai KFC lainnya seperti chicken taco, pasta, eggtastic dan yang paling menarik adalah ayam KFC geprek loh !, namun sangat direkomendasikan untuk Anda mencoba hidangan gourmet Eggtastic yaitu telur yang lembut yang dicampur dengan savory yoghurt yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat tentunya.

(Eggtastic)

Usai menyantap hidangan utama, Anda wajib ke Bar Naughty by Nature yang menyajikan makanan ringan seperti kue-kue yang disajikan secara fresh, dan ada menu minuman bar yang menyajikan empat jenis Smoothies, tiga jenis Milkshake, dan satu jenis Teh yang menjadi minuman favorite disini yaitu Iced Butterfly Pea Tea merupakan es teh berpenampilan cantik dan unik serta menggoda dengan campuran bunga telang serta lemon yang segar, hmm wajib dicoba yaa sepertinya ya.

(Iced Butterfly Pea Tea)

Selain itu Naughty by Nature juga menyajikan pilihan kopi, soda hingga m mocktail. Jangan sampai terlewat untuk merasakan berbagai dessert yang selalu dibuat fresh setiap hari yang dapat santap sebagai hidangan penutup mulut.

Untuk proses pemesanan menu di Naughty by Nature juga tentu lebih efektif dan efesien karena berbeda dengan gerai KFC pada umumnya, jika biasanya konsumen melakukan proses pemesanan dengan pergi ke kasir atau counter namun di Naugty by Nature Anda akan dilayani oleh waiters untuk melakukan proses pemesanan menu di meja melalui QR code menu.

(QR Code Menu Naughty by Nature)

“Kita Lifestyle dining service jadi pelanggan datang duduk, lalu dibantu waiters untuk melakukan pemesanan dan pembayaran lewat waiters. Untuk cara pemesanan juga lewat digital menu QR” ujar Nadif Zahiruddin,Project Advisor Naughty by Nature pada Live Streaming Press Conference Jumat, 23 Oktober 2020.

Yuk rasakan sensasi sederet menu unik yang membuat Anda ingin selalu kembali lagi dan lagi ke Naughty by Nature. Dan tak perlu khawatir karena proses protokol kesehatan di Naughty by Nature tentu menjadi nomor satu untuk selalu diterapkan loh.

