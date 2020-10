Perubahan udara dari yang tadinya panas menjadi dingin kerap kali membuat tubuh mudah sakit. Salah satu penyebabnya adalah imunitas yang lemah, sehingga penyakit bisa mudah sekali datang.

Nah, mencukupi nutrisi harian tubuh menjadi salah satu kunci memperkuat imunitas. Dengan asupan bergizi, Anda bisa memperkuat benteng pertahanan tubuh.

Tapi, jika Anda merasa pangan yang dikonsumsi setiap hari belum cukup memperkuat imunitas tubuh, maka tidak ada salahnya untuk menambahkan beberapa suplemen vitamin tambahan, meski pada dasarnya pangan yang mengandung tinggi vitamin lebih direkomendasikan.

Dokter Medis asal Inggris, dr Chris Steele, dalam acara This Morning, menjelaskan bahwa ada beberapa vitamin yang diperlukan tubuh di kondisi udara dingin agar tubuh terlindungi dari serangan penyakit. Apa saja vitamin itu?

 

1. Vitamin A

Vitamin A dipercaya membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik. Selain itu, vitamin A juga membantu meningkatkan penglihatan dalam cahaya redup, serta menjaga kesehatan kulit dan lapisan bagian tubuh.

Terkait dengan sumber vitamin A alami, dr Chris merekomendasikannya dari keju, telur, ikan berminyak, dan beberapa produk yang diperkata susu dan yoghurt.

"Makan hati ayam atau sapi juga disarankan, tapi cukup sekali dalam seminggu," saran dr Chris disadur dari Express.

2. Vitamin C

Vitamin ini dapat membantu melindungi sel dan menjaganya tetap sehat. Kemudian, vitamin C juga diketahui mampu menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, serta membantu penyembuhan luka.

"Vitamin C banyak ditemukan di jeruk, stroberi, blackcurant, brokoli, kecambah, kentang, dan paprika merah dan hijau," kata dr Chris. Untuk jumlah konsumsinya, NHS menyarankan 40 mg vitamin C per hari sudah cukup.

3. Vitamin D

Vitamin yang satu ini tugasnya adalah membantu mengatur jumlah kalsium dan fosfat dalam tubuh yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot.

Nah, vitamin D menjadi penting dikonsumsi di udara dingin karena minim matahari yang kaya akan vitamin D. Karena itu, dr Chris, menyarankan agar perbanyak konsumsi ikan berminyak, daging merah secukupnya, hati, kuning, dan telur di situasi sekarang.

"NHS Menyarankan agar Anda mengonsumsi 10 mcg vitamin D per hari. Kalau lebih dari takaran yang dianjurkan, efek samping yang bisa terjadi adalah kerusakan ginjal dan jantung. Jadi sewajarnya saja, ya, menambahkan suplemen vitamin D-nya," tambah dr Chris.

(DRM)