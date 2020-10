SENI aquascape menjadi salah satu hal yang dilirik selama masa pandemi virus corona Covid-19. Aquascape yang indah akan membuat hati menjadi tenang dan mampu meredakan stres akibat pandemi yang belum kunjung berakhir.

Bagi Anda yang tertarik, bisa mencobanya sendiri tanpa harus menggunakan tenaga ahli. Anda bisa menata berbagai ornamen serta tanaman yang disukai sesuai dengan selera. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat aquascape.

Merangkum dari Aquascaping Love, berikut sembilan tips membuat aquascape bagi para pemula. Yuk disimak.

1. Menentukan konsep dengan The Rule of Third

Menentukan konsep adalah tentang menciptakan hasil yang menyenangkan secara estetika. Memikirkan tentang titik fokus The Rule of Third adalah salah satu cara terbaik. Anda harus membuat konsep menggunakan imajinasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2.Titik fokus

Titik fokus umumnya dibuat dengan menggunakan pemilihan tanaman yang efektif, dengan mempertimbangkan warna dan tekstur. Memiliki area atau fitur utama akan membantu Anda mencegah aquascape menjadi terlalu sibuk atau mengganggu.

Dalam gaya aquascaping yang dikenal sebagai Iwagumi. Ini menciptakan desain dan titik fokus yang indah. Gaya ini menggunakan batu yang ditempatkan dalam pola tertentu dan menggunakan batu pusat sebagai titik fokusnya, ditempatkan pada salah satu garis imajiner The Rule of Third.

3. Penanaman

Salah satu tujuan paling umum dari pembuatan aquascaper adalah membuat akuarium menjadi berkarpet. Ini menghasilkan efek yang indah dan dapat menjadi dasar untuk beberapa kreasi yang menakjubkan. Mungkin aspek terpenting dalam aquascape adalah memahami kondisi tanaman. Tanpa jumlah CO2, cahaya, dan pupuk yang tepat, tanaman tidak akan tumbuh.

4. Pemilihan Tanaman Akuarium Pemilihan dan penempatan tanaman yang tepat akan menghasilkan aquascape yang menarik. Tidak hanya itu, tahap ini juga akan berkontribusi pada kualitas air dan keseimbangan pH akuarium. Ada berbagai macam tanaman yang dapat digunakan untuk membuat tampilan ideal. Saat memilih tanaman di toko, ingatlah bahwa mereka bisa terlihat sangat berbeda ketika sudah tumbuh besar. Jika Anda telah memilih tanaman untuk skema warna, ini adalah hal yang sangat penting. Pastikan Anda tahu seberapa tinggi mereka akan tumbuh. 5. Simetri Dalam aquascape, simetri sama sekali tidak diinginkan. Ketika satu tanaman atau titik fokus lain ditempatkan tepat di tengah atau dua tanaman identik di tepi akuarium, hasil akhirnya adalah aquascape yang simetris dan tidak seimbang secara estetika. 6. Skala Memiliki skala spot-on di aquascape akan membuat perbedaan antara tampilan yang bagus dan membuat takjub. Ukuran tempat membuat perbedaan besar pada tampilan dan nuansa tampilan. Semua aquascaper profesional memilih untuk menggunakan jenis tanah lapisan atas. Jenis substrat ini memiliki ukuran butiran yang sangat halus sehingga cocok untuk aquascape yang lebih kecil, serta memungkinkan skala yang lebih besar. 7. Kontras Kontras adalah salah satu bagian yang sangat sulit untuk dilakukan dengan benar. Perubahan warna pada desain akan benar-benar memamerkan keahlian dalam pemahaman Anda tentang desain aquascaping. Cara paling sederhana untuk melakukannya dengan benar adalah memilih dua tanaman dengan kualitas berbeda dan substrat sederhana serta hardscape. 8. Green box aquascaping Pilihan tanaman yang tersedia di toko-toko untuk aquascaping umumnya ada dalam berbagai warna hijau. Meskipun tanaman harus berwarna hijau untuk berfotosintesis, aquascape tidak harus berupa kotak hijau. Dengan mempertimbangkan hal ini, pilih tanaman dengan bijak dan gunakan fitur lain seperti substrat dan hardscaping untuk menonjolkan area desain. 9. Meletakkan ikan Anda bisa mulai dengan gambaran yang jelas tentang ikan apa yang ingin Anda pelihara, atau aquascape yang ingin dibuat. Kedua area ini harus bersatu jika tidak, aquascape tidak akan terlihat benar atau bertahan lama. Saat memilih ikan, tetap fokus pada rencana akhir untuk aquascape. Jika Anda ingin memelihara lebih dari satu spesies, pastikan telah memeriksa bahwa mereka akan hidup berdampingan dengan damai. Ingatlah bahwa ikan tumbuh, jadi jika membeli anakan suatu spesies, pastikan tahu ukurannya saat dewasa.