Perjalanan Jerry dan Ramos mesti terhenti di episode 11 MasterChef Indonesia Seasons 7. Keduanya harus meninggalkan galeri karena tidak berhasil membuat lidah juri terpuaskan.

Jerry gagal dalam membuat siomay daging, yang secara konsep sejujurnya berbeda dengan peserta pressure test lainnya. Sedangkan Ramos pulang karena membuat dua menu sekaligus padahal juri hanya berharap satu.

Kepulangan Jerry dan Ramos membuat beberapa peserta yang bertahan meneteskan air mata. Misalnya saja Clava, ia sangat sedih saat Jerry dinyatakan pulang hari ini, Sabtu (31/10/2020).

"Jerry harus pulang, aku enggak tahu harus bilang apa. Aku sedih banget," kata Clava dengan wajah merah dan berlinang air mata.

Sementara itu, saat Ramos pulang, air mata tak bisa dibendung oleh Hamzah. Peserta yang nyaris pulang karena tidak bisa menyelesaikan tantangan pertama yaitu buat gorengan itu sangat sedih karena Ramos sudah seperti abangnya.

"Terima kasih banyak Bang Ramos sudah menjadi orang yang berharga buat saya di sini," kata Hamzah. Ramos pun mengucapkan terima kasih kepada RCTI, para juri, dan keluarga barunya yaitu MasterChef Indonesia.

"Thank you RCTI, thank you juri, thank you keluarga baru saya semua, thank you bang Hamzah," kata Ramos sebelum melepas afron hitamnya yang berlogo MasterChef Indonesia tanda dia harus tereliminasi.

Ramos menambahkan, dia menegaskan bahwa ini bukan akhir dari semuanya, melainkan awal yang dia yakini akan indah.

"Terakhir buat temen-temen, ini bukan bendera putih, tapi ini bendera start buat saya di dunia masak dan saya akan jadi orang yang jauh lebh baik dalam dunia masak setelah ini," kata Ramos.

Para juri pun berharap agar Jerry dan Ramos tidak berhenti sampai di sini. "Buat Jerry, kamu punya potensi yang baik dalam dunia kuliner," kata Chef Arnold. Begitu juga kata Chef Renatta, "Kembali ke basic-nya. Kamu perdalam itu, saya yakin kamu akan luar biasa." Sebelumnya, Clava, Faiz, Jerry, Adit, Ramos, dan Nindy masuk ke pressure test. Tapi, Clava lolos dari pressure test karena dia berhasil melewati Mini Games yaitu menebak apa bahan-bahan yang terkandung di dalam sup. Clava berhasil menebak 13 dari 27 bahan-bahan yang ada di dalam semangkuk sup yang diberikan secara rahasia oleh para juri. Sejatinya, skor yang dia terima serupa dengan Nindy, tapi karena Nindy menebak lebih banyak, ia pun dinyatakan kalah. Bicara soal alasan keenam peserta ini masuk pressure test, Nindy-Ramos dinilai tidak kompak dan kesalahan ada di ayam yang gagal menurut Chef Juna. Kemudian, Clava-Faiz, ada kesalahan di nasi yang lembek dan konsep tidak jelas. Sementara itu, untuk pasangan Jerry-Adit, kesalahan menilai konsep rantangan langsung membawa mereka ke pressure test. Ya, mereka berdua malah memasukkan nasi dan lauk di satu rantang yang sama. Padahal, yang namanya rantangan adalah setiap rantang adalah satu jenis menu. "Dalam 60 menit, kalian hanya memberikan menu kayak gini? Seriusan?" kata Chef Juna sambil menunjukkan jempol ke bawah. Mereka berdua pun langsung keluar dari galeri MasterChef Indonesia dan bersiap menggunakan apron hitam. Pulangnya Jerry dan Ramos menandakan bahwa galeri MasterChef Indonesia hanya menyisakan 11 peserta MasterChef Indonesia Seasons 7 dan mereka semua siap berjuang mempertahankan posisinya di Episode 12 yang tayang pada Minggu, 1 November 2020 pukul 16.00 WIB.