Jangan lewatin serunya Virtual Hangout bareng aktor & aktris MNC Pictures! 2-7 November 2020 LIVE on KLAKLIK! Install sekarang di App Store atau Google Play Store! Follow Instagram @mncfest2020 dan @officialklaklik untuk info lebih lanjut 😉 #Klaklik #MNCPictures #3eyond1magination #MNC3eyond1magination #MNC31 #MNCFest2020