Beberapa selebriti Tanah Air tetap melakukan pesta Halloween meski di tengah pandemi. Misalnya saja Jessica Iskandar, ia bahkan memancing kegaduhan netizen di Instagram.

Ya, pakaian yang dikenakan Jessica Iskandar atau Jedar dinilai terlalu terbuka. Di pesta Halloween 2020, Jedar memilih mengenakan kostum Britney Spears di video klip 'Toxic'.

Jadi, kostum tersebut berwarna biru dengan konsep layaknya pramugari. Namun, bukan Jedar kalau tidak memperlihatkan potret menggoda. Janda satu orang anak ini bahkan berani memakai kostum dengan potongan belahan dada sangat rendah. Karena baju itu, area sensitif Jedar ngintip.

Di unggahan ini, Jedar menuliskan keterangan foto yang menjelaskan kalau dirinya berperan sebagai Britney Spears. "Its Britney b*tch! Which Britney are you? Guess what song are we from!" tulis Jedar.

Ia benar-benar terlihat Britney dengan gaya memegang teleponnya yang menggoda. Tidak hanya itu, aksesori di kepalanya pun menambah cantik gayanya. Makeup yang diperlihatkan Jessica Iskandar pun patut diacungi jempol, flawless banget!

Sementara itu, di foto lainnya, Jedar berfoto dikelilingi pria bule yang kesemuanya itu memerankan kostum Britney Spears di setiap video klipnya. Terlihat menyenangkan sekali suasana pesta Halloween di situ. Jedar terlihat centil sekali di antara pria bule tersebut. Lantas, bagaimana pendapat netizen melihat foto Jedar bergaya ala Britney Spears yang bikin mereka gelisah? "Pengen nge-zoom takut ketahuan pacar," kata @fazryandripra****. "Aww @inijedar," celetuk @_ironman99 "Waduh itu pakek bajunya shot banget njir🔥🔥❤️," tulis @asep.edtz_ "Mama muda punya. Istimewa," komen @har24ng**. "Cantik. Looks like Britney," puji @fu**you.m***. "Jangan hiraukan nyinyiran mereka, you are the best Jedar," ungkap @jamurcrispymaros********.