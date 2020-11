Perayaan Halloween dimanfaatkan Awkarin sebagai ajang pamer foto berkonsep. Foto-foto yang dia perlihatkan pun patut diacungi jempol karena dilakukan dengan sangat profesional.

Tidak hanya memperlihatkan konsep menyeramkan, di Instagram Awkarin juga menunjukkan potret dirinya jadi sexy angel dengan tampilan super menggoda. Sebab, dia hanya mengunakan bra dan celana dalam yang dililit kain putih.

Di artikel ini, Okezone coba memperlihatkan pada Anda beberapa potret Awkarin saat menjelma menjadi sexy angel :

1. Sexy angel juga suka minum

Di foto ini, bisa kita lihat bersama kalau Awkarin benar-benar memperlihatkan pesona kecantikannya. Ia terlihat memikat dengan bra putih dan kain yang diikat di area perutnya. Sayap putih dan aksesori di atas kepalanya pun memperkuat konsep pemotretan ala angel ini.

Baca Juga : 4 Potret Awkarin Jadi Badut Pennywise Menggoda saat Halloween

Nah, karakter Awkarin yang coba diperlihatkan di foto ini, selain tetap tampil menggoda adalah minuman di tangan kanannya. Entah itu minuman apa, tapi konsep foto menarik ini menyita perhatian banyak netizen.

Komentar positif berhamburan di kolom chat. Seperti apa pernyataan netizen?

"Ibu peri aku mau jodoh dong," kata @aaron.da****.

"Selalu konsep," ungkap @aussieyo**.

Sang kekasih, Sabian, pun menuliskan komentar di unggahan ini, "Yo ma yo ma angel," tulisnya.

2. Attitude, girl!





Di foto ini, bisa dilihat bagaimana Awkarin paham betul tampil di depan kamera. Ia tahu pakaian yang dia kenakan sangat berkarakter, sehingga attitude-nya pun dia pertimbangkan dan dia memilih fierce and sexy.

Tato di tangan kanannya dia perlihatkan dengan jelas, begitu juga paras wajahnya yang berani mampu memancarkan aura yang berbeda. Lagi lagi, Sabian memberi komentar di foto ini, "Not only the heart, but the vision," katanya memuji sang kekasih.

3. The real angel





Ya, begitulah konsep foto malaikat ala Awkarin. Ia tak tampil sok manis seperti pada umumya, tapi dia benar-benar tetap menonjolkan sisi dirinya yang berani dan bebas. Di foto ini, ia tampil sangat anggun. So, bagaimana menurut Okezoners melihat foto-foto Awkarin jadi sexy angel?