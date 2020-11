Meningkatkan sistem kekebalan tubuh saat pandemi Covid-19 sangat penting, tetapi bisa dilakukan secara sederhana. Hal ini untuk melawan penyakit yang ada di dalam tubuh, termasuk mengurangi risiko terinfeksi Covid-19.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat adalah mengonsumsi makanan tertentu. Seperti dikutip dari Healthline, berikut ini adalah 6 makanan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

1. Jeruk

Kebanyakan orang langsung beralih ke vitamin C setelah terserang flu. Karena vitamin C membantu membangun sistem kekebalan tubuh. Vitamin C bisa meningkatkan produksi sel darah putih yang merupakan kunci untuk melawan infeksi. Karena tubuh tidak memproduksi atau menyimpannya, Anda membutuhkan vitamin C harian untuk kesehatan yang berkelanjutan.

Baca Juga : Resep Ikan Lele Goreng, Makan Siang Makin Lahap!

2. Bawang Putih

Menambahkan sedikit bawang putih pada makanan bisa membantu menjaga kesehatan. Hal ini karena bawang putih juga dapat memperlambat pengerasan arteri dan menurunkan tekanan darah. Manfaat ini karena bawang putih memiliki senyawa yang mengandung sulfur, seperti allicin.

3. Jahe

Jahe dapat membantu mengurangi peradangan yang dapat membantu mengurangi sakit tenggorokan dan penyakit inflamasi. Jahe juga dapat membantu meredakan mual, mengurangi rasa sakit kronis, bahkan mungkin memiliki sifat penurun kolesterol.

4. Biji bunga matahari Biji bunga matahari kaya akan nutrisi, termasuk fosfor, magnesium, dan vitamin B-6 dan E. Vitamin E penting dalam memelihara fungsi sistem kekebalan. Biji bunga matahari juga mengandung selenium yang sangat tinggi. 5. Kunyit

Kunyit biasanya dijadikan bumbu masakan hidangan kari. Namun, bumbu dapur ini juga memiliki sifat antiinflamasi untuk mengurangi nyeri sendi. Kandungan kurkumin pada kunyit dapat membantu mengurangi risiko kerusakan otot akibat olahraga. 6. Pepaya Pepaya salah satu buah lain yang mengandung tinggi vitamin C. Selain itu, pepaya juga memiliki enzim pencernaan disebut papain yang memiliki efek antiinflamasi. Pepaya memiliki jumlah kalium, magnesium, dan folat yang cukup, semuanya bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.