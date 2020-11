View this post on Instagram

Sawasdee krub! , I'm very excited to join the Legendary Party of "ICONSIAM", the latest global destination in Bangkok, Thailand. See you 10 Nov. @ICONSAIM #ICONSIAM #PowerofThainess 萨瓦迪卡!非常荣幸能够被邀请参加泰国曼谷世界级地标“暹罗天地ICONSIAM”的传奇晚会开业活动。11月10日,@暹罗天地ICONSIAM ,各位不见不散!#ICONSIAM#PowerofThainess #全新世界级地标