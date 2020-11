PANDEMI memang memaksa kita untuk berkegiatan dari rumah dan meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Tapi, berada di rumah bukan berarti kamu tidak bisa produktif loh.

Selama di rumah, kita juga bisa kursus online loh, meliputi skill-skill yang cukup berguna dan dapat diimplementasikan di keseharian.

Beberapa kegiatan tersebut, seperti kerajinan tangan (menjahit, merajut, macramé, dsb), keahlian digital (photoshop, website, mengisi konten social media, dsb), sampai ke kesehatan raga dan jiwa. Inilah beberapa tempat yang dapat anda sambangi sebagai bentuk investasi untuk mendapatkan ilmu atau skill-skill baru:

Masterclass

Pernahkah terbayang oleh Anda belajar main gitar oleh sang ahli, Santana? Atau mendalami fashion design dari Marc Jacobs? Uniknya Masterclass adalah 85+ kursus online yang dipandu oleh selebritis dan master-master pada bidangnya, cukup menarik bukan?

Selain dua kelas di atas, masih ada kursus seperti kelas Makeup & Beauty dari Bobbi Brown, kelas akting dari Helen Mirren, Writing for Television dari Shonda Rhimes, dan banyak lagi.

Setiap kelas terdiri dari sekitar 20 video yang masing-masing berkisar 10 menit, dilengkapi dengan workbook. Untuk mengikuti kelas di Masterclass, dibanderol USD15 per bulan dengan akses unlimited untuk semua kelas, yang akan ditagih per tahun.

Coursera

Berkolaborasi dengan 200+ universitas dan perusahaan ternama seperti Google, IBM, Duke University, Stanford, dan banyak lagi, Coursera merupakan tempat menimba ilmu online. Coursera menawarkan hampir 4 ribu kursus dan spesialisasi, 13+ diantaranya menyediakan sertifikat professional, dan 20+ diantaranya merupakan sertifikat MasterTrack dan degree.

Kursus online terpopuler di Coursera diantaranya Introduction to Cloud Computing, Understanding Medical Research, dan Japanese for Beginners. Kursus spesialisasi yang ditawarkan antara lain AI for Medicine, Natural Language Processing (NLP) dan Infections Disease Modeling.

Domestika

Bagi para insan kreatif, Domestika wajib disambangi. Berbagai expert ilustrasi, design, fotografi, seni, kerajinan tangan dan banyak lainnya bergabung dalam penyedia kursus online ini untuk mengajarkan dan berbagi kiat-kiatnya.

Kursus yang ditawarkan antara lain Botanical Illustration with Watercolors, Content Creation and Editing for Instagram Stories, Design and Creation of Floral Compositions, Introduction to Macrame: Creation of a Decorative Tapestry. Domestika juga merupakan komunitas untuk para penggiat kreatif untuk saling berbagi ilmunya.

Centre of Excellence (CoE) Platform kursus online ini menyediakan beragam kursus yang telah tersertifikasi atau terakreditasi. Selain itu, CoE juga telah memenangkan 5 penghargaan bisnis internasional. Lebih dari 600 ribu kursus telah dibeli oleh peminat dari 150+ negara di seluruh dunia. Kategori kursus yang ditawarkan oleh CoE cukup lengkap dan meliputi berbagai keperluan dalam sehari-hari, diantaranya Animal Care, Child Education, Fitness & Well-Being, Life Coaching, Autism & Special Needs, dan banyak lagi. Skillshare Skillshare juga merupakan salah satu platform kursus online yang cocok untuk para insan kreatif. Ragam kelas yang tersedia dari kategori Creative, Business, Technology, dan juga Lifestyle, yang berjumlah lebih dari 22 ribu kelas. Kursus popular di antaranya Acrylic Gouache Adventures: Getting Started, Creativity Unleashed: Discover, Hone, and Share Your Voice Online, dan iPhone Photography: How to Take Pro Photos On Your iPhone.