TANGGAL 3 November 2020 waktu setempat, Pemilihan umum Amerika Serikat (AS) digelar untuk memilih presiden dan anggota parlemen serta senat. Tapi, berbeda dengan Indonesia, Amerika memiliki sistem early vote di mana rakyatnya bisa memilih lebih dulu.

Sekira 11 juta pemilih telah memberikan suara mereka melalui sistem early voting, tertinggi sepanjang sejarah. Bagi masyarakat yang belum memilih, mereka pun diminta untuk memberikan suaranya.

Bahkan, para selebriti turut berpartisipasi mengajak masyarakat untuk memilih presiden Amerika Serikat. Para selebriti ini, baik penyanyi hingga aktris, mengunggah foto dirinya bahwa mereka telah memberikan hak suaranya. Yuk intip gaya kece mereka, seperti dikutip iNews.id dari Byrdie.

Selena Gomez

Penyanyi cantik Selena Gomez yang tampil kasual dalam menyemarakkan Pemilu Amerika. Menggunakan lipstik merah dan tank top hitam, mantan kekasih Justin Bieber ini juga mengenakan stiker ‘I Voted’.

Demi Lovato

Pemilu Amerika tahun ini terasa berbeda bagi Demi Lovato. Mengingat masih adanya pandemi Covid-19, kali ini sang penyanyi memberikan hak suaranya dengan mengenakan masker.

"Aku menggunakan hak pilih karena aku mencintai negaraku,” kata pelantun lagu Let It Go tersebut.

Beyonce

Beyonce pun secara terang-terangan mendukung Joe Biden di akun Instagramnya. Dengan gaya glamornya menggunakan busana serta topi rancangan desainer, Beyonce mendesak para pengikutnya untuk ikut serta dalam Pemilu 2020.

Bebe Rexha Kemudian ada Bebe Rezha yang rela mengganti rambut pirang khasnya dengan rambut merah ala rockstar demi Pemilu Amerika saat ini. Dia berhasil mengguncang media sosial dengan penampilan baru serta penempatan lencana pemungutan suara, tepat di bagian payudaranya. Lily Collins Selain itu, ada Lily Collins yang kompak menggunakan hak suaranya bersama sang tunangan, Charlie McDowell. Pemain series ‘Emily In Paris’ ini juga tampil dengan busana dan riasan yang kasual. “Pasangan yang menggunakan hak suara bersama-sama,” tulisnya di keterangan foto.