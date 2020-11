Meskipun wanita memiliki lebih banyak pengetahuan tentang diet dan lebih fokus pada pola makan sehat, perjalanan mereka untuk menurunkan berat badan lebih menantang dibandingkan dengan pria.

Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmampuan mereka untuk menolak makanan gurih dan manis. Percaya atau tidak, menurut sains, pria lebih baik dalam menolak sepiring penuh suguhan menggoda dibandingkan dengan wanita.

Sesuai penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences yang dilansir Times of India, pria adalah pelaku diet yang lebih baik daripada wanita, yang membantu mereka menurunkan berat badan lebih cepat.

Kesimpulan tersebut diambil setelah penelitian dilakukan terhadap 23 relawan yang diminta berpuasa selama sehari dan kemudian menekan pikirannya terkait makanan. Ditemukan bahwa peserta laki-laki memiliki lebih sedikit rasa lapar dan mengidam dibandingkan dengan perempuan.

Melalui pemindaian otak, terungkap bahwa pria memiliki aktivitas yang jauh lebih sedikit daripada wanita di bagian otak yang terkait dengan keinginan untuk makan.

Berdasarkan penelitian, pria lebih berpikiran tunggal dan cenderung berkomitmen lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Ketika mereka berkomitmen untuk mengikuti diet sehat dan menjadi bugar, mereka mencoba untuk tetap setia padanya.

Mereka tidak mudah menyerah pada godaan dan sangat baik dalam menahan keinginan mereka. Alasan kedua adalah hormon mereka. Wanita memiliki lebih banyak estrogen dibandingkan dengan pria. Hormon ini meningkatkan berat badan dan menyulitkan mereka untuk menurunkan berat badan. Selain itu, wanita juga lebih banyak mengidam selama siklus menstruasi bulanan. Bagaimana cara menahan rasa lapar untuk menurunkan berat badan? Pertama-tama, terimalah kenyataan bahwa penurunan berat badan tidak hanya ditentukan oleh kebiasaan makan dan olahraga Anda. Itu dipengaruhi oleh banyak hal. Setiap orang memiliki perjalanan penurunan berat badan yang berbeda. Jadi, Anda tidak perlu khawatir jika orang lain kehilangan berat badan lebih cepat dibandingkan Anda. Anda harus fokus pada diri sendiri dan tetap termotivasi untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda mendambakan suguhan favorit Anda, maka tidak buruk untuk kadang-kadang menikmatinya. Tetapi lakukan dengan cara yang paling sehat untuk tetap berada di jalur yang benar.