#News Prince Joachim of Belgium, son of Princess Astrid of Belgium and Archduke Lorenz of Austria, has tested positive for COVID-19 after attending a party in Cordoba, Spain. The party was possibly a violation of lockdown rules. There will be an investigation. Source: HLN via RoyalArjan. Photo: Getty.