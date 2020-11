Pembahasan soal sneakers Kamala Harris, calon wakil presiden Amerika Serikat, tak ada habisnya. Item fashion yang dianggap 'aneh' ada di lingkup politik itu benar-benar menyita perhatian.

Ya, jika kita bicara soal sneakers, maka yang akan terbersit di pikiran adalah tampilan casual hangout bareng teman, main basket, atau sepatu santai sehari-hari. Tapi, berkat Kamala Harris, sepatu sneakers punya kelasnya sendiri di ranah politik.

Dilaporkan InStyle, Kamala Harris bahkan memiliki semua koleksi Chuck Klasik Converse. Publik membaca kecintaan Kamala pada sneakers diketahui berawal ketika dia berkampanye di Milwaukee menggunakan sepasang Chuck Taylor All-Stars hitam sederhana.

Laced up and ready to win.pic.twitter.com/scLX6nNJXo