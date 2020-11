Sakit hati karena diduakan dapat membuat seseorang rela melakukan perbuatan segila apapun. Terlebih ketika masalah ini terjadi dalam hubungan suami-istri.

Seperti yang dialami seorang pria yang tidak diketahui asalnya ini. Di acara 'baby shower' atau pengumuman kehamilan, si pria malah menjadikan momen tersebut sebagai ajang mempermalukan istrinya yang sedang hamil.

Bukti yang dia kantongi yaitu sang istri rupanya hamil bukan 4 bulan, melainkan 6 bulan. Hal ini membuktikan bahwa istrinya tersebut sudah berselingkuh di belakangnya.

 

Groom: "My wife is pregnant and we're expecting a baby. But did you know she's 6 months pregnant, not 4? This is my lawyer, w/ proof that that baby isn't mine. Also, the guy she cheated with is here. She's been cheating for 3 years. This party is for THEM and not ME." via MARISOL pic.twitter.com/PcHHrzQdLL