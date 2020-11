Joe Biden akhirnya mengungguli Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) periode 2020-2024. Joe Biden menjadi Presiden AS terpilih setelah memenangi pemilu Presiden AS 2020.

Selain Joe Biden, sosok Kamala Harris yang akhirnya menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat juga tak luput dari sorotan dunia.

Mendampingi Joe Biden sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris berasal dari Partai Demokrat. Ia merupakan anak dari dua orang imigran. Ibunya kelahiran India dan ayahnya kelahiran Jamaika.

Selain kiprahnya di dunia politik, penampilan perempuan lulusan Howard University itu juga menyita perhatian. Dia memiliki paras cantik dengan kulit eksotisnya yang memukau.

Selain itu, Kamala Harris juga selalu menampilkan padu padan busana yang stylish saat bertugas maupun kesehariannya. Penasaran seperti apa gaya busana Kamala Harris?

Mengutip akun Instagram pribadinya @kamalaharris pada Minggu (8/11/2020), berikut ulasan potret Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Kamala Harris.

Tampil formal dengan blazer abu-abu





Saat sedang berkampanye, kecantikan Kamala Harris terpancar berkat gaya busananya yang formal. Ia terlihat mengenakan blazer bernuansa abu-abu yang disandingkan dengan inner bernuansa hitam.

Kamala juga terlihat memadukan blazer abu-abu tersebut dengan celana panjang bernuansa senada. Sambil memegang toa, ia tak lupa mengenakan masker bernuansa hitam sebagai tindak pencegahan Covid-19.

Ngobrol sama Joe Biden





Kamala Harris dan Joe Biden sepertinya sudah memiliki chemistry yang sama nih. Lihat saja, mereka sangat asyik berdiskusi saat menjalankan tugas.

Tak hanya itu, Kamala Harris juga tampak rapi dengan mengenakan blazer bernuansa biru tua yang senada dengan Joe Biden. Hanya saja, Kamala memilih untuk mengenakan inner bernuansa putih dan masker hitam. Sedangkan Joe memilih untuk mengenakan dasi biru dan juga masker putih.

Gagah di atas panggung Meski wanita, Kamala Harris juga bisa terlihat gagah saat berkampanye di atas panggung lho Okezoners. Sambil memegang mikrofon, ia juga menggunakan bahasa tubuh melalui tangan yang satunya. Di sana, ia masih mengenakan blazer biru, hanya saja kali ini ia memadukan atasan tersebut dengan celana hitam. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia pun memilih untuk mengenakan sepatu kets. Anggun pakai blazer putih Terlihat sedang melangkah, Kamala tampil anggun dengan pakaian serba putih. Mulai dari innernya, blazernya, hingga rok yang dikenakannya semua bernuansa putih. Bahkan, kalung mutiara yang ia gunakan sebagai aksesoris itu juga bernuansa putih. Penampilan anggunnya itu pun semakin terpancar ketika ia membuat tatanan rambutnya dengan sentuhan gelombang natural.