JAKARTA – Hampir 50 tahun berdiri, Prambors sebagai radio anak muda pertama dan terbesar di Indonesia selalu memiliki concern terhadap dunia dan perkembangan anak muda melalui konten-konten yang disiarkan. Salah satu konten original yang disiarkan Prambors adalah Kompilasi Kisah Kamu (KKK) yang merupakan drama edukasi monolog berisi cerita, pengalaman, dan cita-cita kawula muda.

Jika pada Kompilasi Kisah Kamu Vol. 1 bercerita tentang pentingnya pelajar di Indonesia mendalami karakter gotong royong, mandiri, ber-ketuhanan dan berakhlak mulia, serta berfikir kritis dan kreatif, kali ini pada Kompilasi Kisah Kamu Vol. 2, Prambors berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengangkat 4 hal penting yang harus dihindari oleh pelajar di Indonesia, yaitu Perundungan (Bullying), Penyalahgunaan Narkoba, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi.

Program Kompilasi Kisah Kamu Vol. 2 mulai mengudara dari tanggal 2 November hingga 27 November 2020 di Prambors radio, pada program Desta and Gina In The Morning (DGITM), setiap jam 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Program Kompilasi Kisah Kamu ini disiarkan oleh jaringan Radio Prambors di 9 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, Semarang, Solo, dan Jogja. Kawula Muda bukan hanya bisa menyimak drama radio berisi edukasi ke pelajar, namun juga berkesempatan mengikuti quiz Kompilasi Kisah Kamu yang berhadiah uang tunai.

Mekanisme untuk mengikuti quiz Prambors Kompilasi Kisah Kamu ini cukup mudah, Kawula Muda tinggal mendengarkan DGTIM setiap jam 8 pagi, kemudian simak pertanyaannya, dan jawab pertanyaan tersebut melalui akun pribadi social media Twitter dengan format nama_usia_kota (asal daerah Kawula Muda)_jawaban. Kemudian mention @prambors dan juga berikan hashtag #PramborsKKK2020 dan #CerdasBerkarakter. Informasi pemenang akan disiarkan pada jam 11 siang di hari yang sama, bagi Kawula Muda yang yang disebutkan akun Twitter nya akan dihubungi oleh team Prambors dan akan mendapatkan uang tunai.

Terkait dengan program Kompilasi Kisah Kamu ini, Brand Manager Prambors Radio Iqbal Tawakkal menjelaskan, dengan adanya Prambors Kompilasi Kisah Kamu (KKK) ini, Prambors sebagai media ingin memberikan program hiburan yang sekaligus edukatif terhadap pelajar-pelajar di Indonesia dengan kemasan drama radio.

"Dengan adanya dukungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kami jadi lebih semangat untuk menyuguhkan program yang bermanfaat untuk Kawula Muda di seluruh Indonesia,” tambahnya.

CM

(yao)