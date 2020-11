Kabar baik datang dari aplikasi belanja oranye, terutama bagi penggemar K-POP tanah air. Bukan tanpa alasan, sebab Shopee Indonesia resmi mengangkat boy group yang kini tengah naik daun di Korea Selatan, Stray Kids, sebagai Brand Ambassador terbarunya! Shopee Indonesia juga akan memboyong boy group asuhan JYP Entertainment ini untuk tampil dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids! Acara televisi yang diadakan untuk merayakan puncak kampanye Shopee 11.11 Big Sale ini akan ditayangkan pada hari Rabu, 11 November 2020 pukul 19.00 WIB secara langsung di ShopeeLIVE, RCTI, MNCTV, SCTV, Indosiar, dan ANTV.

Seperti diketahui, baru-baru ini Stray Kids melangsungkan comeback dengan hasil mengagumkan. Album terbaru mereka, 'IN生 (IN LIFE)' memecahkan rekor dengan mencetak lebih dari 300,000 keping pemesanan dalam kurun waktu 3 hari sebelum album tersebut dirilis! Album dengan title-track 'BACK DOOR' ini juga berhasil memenangkan penghargaan dalam acara musik mingguan Korea Selatan.

Kepopuleran Stray Kids melambung tidak hanya karena lagu-lagu mereka yang catchy, tapi juga berkat performa luar biasa yang mereka tampilkan di atas panggung. Kedelapan personil Stray Kids selalu tampil dengan penuh semangat dan energi yang seolah turut menular pula pada penonton. Berkat hal-hal tersebutlah Stray Kids didapuk sebagai Brand Ambassador Shopee Indonesia, menyusul selebriti-selebriti papan atas lainnya, seperti ikon K-POP BLACKPINK, legenda sepakbola Cristiano Ronaldo, dan sang Godfather of Broken Heart, almarhum Didi Kempot.

Seperti yang sudah diketahui, Shopee sempat melangsungkan periode voting untuk menentukan Shopee 11.11 Superstar, yakni bintang K-POP yang akan diboyong aplikasi belanja online oranye ini untuk tampil mengisi acara tv-nya. Dalam voting tersebut, Stay, sebutan untuk fans Stray Kids, berhasil menunjukkan dukungan paling solid dengan memberikan jumlah suara terbesar bagi Stray Kids, menjadikan boy group ini sebagai Shopee 11.11 Superstar yang akan hadir di acara TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids!

Sebelumnya, Shopee juga sempat melangsungkan event Video Call 1-on-1 Bersama Stray Kids, di mana Stay dapat melakukan video call bersama personel Stray Kids dengan membeli album mereka di Shopee. Acara ini disambut dengan amat antusias oleh para Stay. Bahkan, tagar #ShopeeDiteleponStrayKids sempat trending di media sosial Twitter, dan ribuan album Stray Kids habis terjual hanya dalam hitungan menit.

Sebagai Brand Ambassador terbaru Shopee Indonesia, Stray Kids akan membawakan lagu-lagu andalan mereka dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids. Namun, tidak berhenti sampai disitu saja, para penggemar Stray Kids juga bisa menantikan sesi QnA hangat di mana Bang Chan dan kawan-kawan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Stay Indonesia. Kapan lagi kamu bisa ngobrol langsung sama personil Stray Kids kesayangan? Nah, apabila kamu memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan ke akun Twitter Shopee, tunggu infonya lebih lanjut di tanggal 11 November nanti, ya!

Nggak hanya itu aja, TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari bintang papan atas tanah air lainnya! Ada Nella Kharisma dan Betrand Peto yang akan menghibur para penonton dengan suara merdu mereka, juga Tiara Andini yang akan tampil di atas panggung spektakuler Shopee usai memenangkan Piala Artis Pendatang Baru Tersilet dalam acara penghargaan Malam Puncak Silet Award 2020. Akan ada pula penampilan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang tentunya tidak boleh dilewatkan, mengingat maraknya isu-isu mengenai persiapan pernikahan Atta dan Aurel. Bagaimana penampilan dua sejoli ini di atas panggung Shopee? Apakah Atta akan menjadikan tanggal 11 November sebagai hari terbahagia bagi Aurel serta menandakan dimulainya hubungan mereka ke jenjang selanjutnya?

Tidak hanya menampilkan artis-artis ternama, TV Show Shopee 11.11 Big Sale Bersama Stray Kids juga menghadirkan sesi-sesi games berhadiah bagi para penonton. Ada sesi Goyang Shopee berhadiah emas 10 g, iPhone 11 Pro, Yamaha All New NMAX, dan Toyota New Fortuner. Ikuti juga sesi Shopee Tangkap untuk membawa pulang Samsung Curved Smart TV 55” dan Mitsubishi Xpander! Untuk para Stay di rumah, di momen ini kamu bisa bermain Goyang Shopee bersama personil Stray Kids, lho.

Supaya semakin seru, ada pula sesi duel Goyang Shopee antar para personil dan kamu bisa ikut sesi Tebak Juara Goyang Shopee dengan menebak siapa personil yang akan menang. Untuk menebak personil mana yang akan menang, kamu hanya perlu mengunjungi halaman Shopee Games di aplikasi Shopee, pilih Tebak Juara Goyang Shopee dan pilih personil Stray Kids yang menurutmu bisa menjadi juara. Kamu bisa memilih mulai dari pagi hari tanggal 11 November, dan bila tebakanmu benar, kamu akan mendapatkan hadiah langsung dari Shopee tanpa diundi!

Di samping itu, akan ada pula sesi Flash Sale Kilat Rp99 dan kejutan promo-promo spesial dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids. Apa saja kejutannya? Apakah ada gebyar promo atau hadiah menarik yang bisa kamu bawa pulang? Untuk mengetahui pastinya, tentu kamu perlu menonton acara perayaan promo puncak 11.11 Big Sale ini! Tentu kamu tidak ingin melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan kejutan spesialnya, bukan?

Yang lebih menarik lagi, akan ada pula Big Brands Promo dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids. Tonton acaranya dan temukan promo dari brand-brand ternama. Butuh skincare dan makeup terbaru untuk mempercantik diri? Ada L'Oreal Paris, Maybelline New York, Garnier, dan masih banyak lagi brand kecantikan lainnya yang akan memberikan penawaran fantastis untukmu. Mau mulai olahraga dan butuh perlengkapan yang tepat? Belanja produk Adidas, Xiaomi, dan brand lainnya untuk memiliki semua yang kamu butuhkan dengan harga miring, mulai dari pakaian olahraga, hingga gadget penunjang olahraga! Masih ada banyak brand ternama lainnya yang turut berpartisipasi dalam promo ini, lho, seperti Erigo, Edwin, dan lain sebagainya!

Perayaan promo puncak kampanye Shopee 11.11 Big Sale tentunya kurang lengkap tanpa promo belanjanya, bukan? Tenang, pada tanggal 11 Oktober 2020 nanti, akan ada deretan penawaran seru yang bisa bikin belanjamu jadi semakin berwarna! Pertama, ada Big Midnight Sale di tanggal 11 November mulai dari pukul 00.00 - 02.00 WIB dini hari dengan sederet promo spektakuler. Jadi, jangan lupa stand by di aplikasi Shopee sejak malam hari sebelumnya, ya!

Serbu juga promo Gratis Ongkir Rp0 andalan Shopee, supaya kamu bisa belanja berapapun dari toko manapun tanpa membayar ongkos kirim. Pasang juga pengingat di smartphone kamu karena ada promo Flash Sale 111RB yang menampilkan produk-produk dari brand ternama dengan harga super miring. Sst, kabarnya di Flash Sale ini kamu punya kesempatan mendapatkan iPhone XR yang harga aslinya mencapai Rp 10 juta, dengan harga ratusan ribu rupiah saja, lho! Jangan lupa juga klaim Voucher Diskon 111RB yang bisa bikin kamu bebas belanja sepuasnya namun tetap menguntungkan di Shopee!

Jadi, tunggu apa lagi? Pasang pengingat di smartphone kamu supaya kamu tidak ketinggalan kemeriahan di puncak promo Shopee 11.11 Big Sale dan tidak melewatkan penampilan idola kesayanganmu dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids hari Rabu, 11 November 2020 pukul 19.00 WIB secara langsung di ShopeeLIVE, RCTI, MNCTV, SCTV, Indosiar, dan ANTV! Jangan lupa juga siap-siap untuk ikutan voting dan tentukan siapa bintang K-POP selanjutnya yang akan memeriahkan promo 12.12 Shopee, ya!

CM

(yao)