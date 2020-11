BAGI Anda yang doyan nonton drama Korea, mungkin tngah menantikan drama Tale of The Nine Tailed. Film yang diperankan oleh Lee Dong-wook dan Kim Bum memang cukup dinantikan para penggemarnya.

Apalagi, Lee Dong-Wook telah dikenal melalui perannya dalam film drama legendaris, Guardian:The Lonely and Great God (Goblin). Sementara Kim Bum, dikenal karena perannya menjadi anggota F4 di Boys Over Flowers.

Meski memerankan dua tokoh yang sangat bertolak belakang di dalam drama ber-genre fantasy/romance ini, baik Lee Dong-wook dan Kim Bum tetap menampilkan gaya fashion terbaik mereka. Dari gaya formal hingga casual, berikut adu tampilan gaya fashion kedua aktor tampan Korea Selatan ini di dalam drama dan kehidupan sehari-hari.





Suits It Up!

Di dalam Tale of The Nine Tailed, Lee Dong-wook sering mengenakan suits. Dalam salah satu adegan action, aktor yang juga brand ambassador Chanel tersebut tampak maskulin dengan tampilan serba hitam berupa jas yang dipadukan dengan structured shirt hitam dan dasi.

Apabila sang ‘kakak’ memilih warna gelap, Kim Bum berani bermain warna dengan setelan jas dan celana berwarna marun yang dikombinasikan dengan buttoned shirt hitam.





Fashion Forward

Sama-sama berwajah tampan, Lee dan Kim sering tampil menghiasi berbagai majalah fashion ternama Korea Selatan. Mengenakan outift bernada monokrom yang dilengkapi oversized plaid suits, Lee Dong-Wook terlihat tampan dan rapi di majalah 1st Look.

Berbeda dengan Lee, Kim Bum memberikan sentuhan casual pada setelan jas velvet hitamnya dengan kemeja bermotif leopard, bucket hat dan kaus kaki oranye yang dipadukan dengan leather loafers moccasin di majalah GQ Korea.





Casual = Comfort

Tidak selalu mengenakan pakaian formal, kedua aktor ternama ini tampak tampan dengan tampilan kasual yang berbeda. Mengenakan sweater tricolor dengan celana jeans putih, tampilan Lee Dong-Wook memberi kesan youthful dan ready-to-wear.

Bergaya casual, Kim Bum lebih menampilkan street style fashion dengan unbuttoned plaid shirt merah yang dipadukan jeans hitam. Meski berbeda, kedua selebriti ini tampak lebih muda dengan poni belah tengahnya.