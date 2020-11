Di Indonesia, bisnis F&B memiliki pasar yang sangat besar dan potensial, serta masih menawarkan bisnis yang sangat menjanjikan untuk diexplore lebih lanjut. Gap yang cukup signifikan antara potensial F&B market dengan pasar yang ada saat ini, menunjukkan adanya peluang besar bagi perusahaan investasi untuk berkontribusi pada pertumbuhan industri F&B ini.

Adalah Selera Kapital, anak perusahaan dari Sour Sally Group (SSG) yang dengan visinya akan membantu pengembangan bisnis brand dan produk F&B lokal untuk bisa scale up lebih besar lagi. Selera Kapital akan membatu dalam hal pendanaan, management know how, management scale up, dll.

Rabu, 10 November 2020, Selera Kapital, telah resmi menandatangai nota kesepahaman (MOU) bersama dengan Ayam Geprek Kekinian Pusaka Abadi @Pusbad dan EVOS untuk menjalin kerjasama kemitraan dan akan dikembangkan menjadi puluhan bahkan ratusan cabang di seluruh Indonesia

Ayam Geprek Pusaka Abadi @Pusbad yang digawangi oleh Calvin Wijaya memiliki visi untuk menjadi Ayam Geprek global No.1 dengan outlet terbanyak yang memperkenalkan citarasa, etnik & kultur dan kualitas kuliner Indonesia ke dunia. Saat ini Ayam Geprek Pusaka Abadi @Pusbad memiliki 4 outlet dimana 2 adalah milik sendiri dan 2 milik franchise.

Apa saja keunggulan dari Ayam Geprek kekinian Pusaka Abadi @Pusbad ini? Harga lebih terjangkau, rasa yang unik dengan bumbu – bumbu / rempah yang beda, bahan baku diproduksi sendiri, serta memiliki team yang berpengalaman.

Agar bisnis ini semakin viral dan banyak di kenal masyarakat luas, WHIM selaku influencer management dari EVOS akan membantu mengenalkan bisnis ini melalui influencer – influencer pilihan dan yang memiliki karakter sesuai dalam bisnis ini. Informasi tentang Ayam Pusbad Follow @pusbad @selerakapital

Tertarik untuk menjalin kemitraan dengan Ayam Geprek Kekinian Pusaka Abadi @Pusbad? Silahkan isi data disini http://selerakapital.com/pusbad.

(ahl)