Isu video syur mirip Anya Geraldine menggemparkan media sosial. Selain karena menyeret nama Anya, isu ini berdekatan dengan kabar video syur mirip Gisel dan mirip Jedar.

Tak lama setelah kabar video syur mirip Anya Geraldine ini mencuat ke publik, beberapa 'AG Garis Keras' atau pencinta Anya membeberkan faktanya. Salah satu temuan mereka adalah menunjukkan wajah si perempuan yang dianggap mirip Anya di video syur tersebut.

Anya Geraldine pun angkat bicara di Instagram. Ia tak tinggal diam dengan adanya kabar miring tersebut.

"Apa itu hoax. Ditunggu garda depan paguyuban AG Garis Keras," kata Anya di unggahan video singkatnya.

Di keterangan video, Anya menjelaskan juga bahwa kini pengikutnya sudah mencapau 6,7 juta dan berkat itu, Anya mengucapkan terima kasih.

"Btw, hari ini 6,7 juta followers, lho. Thank you, sayang. You know I love you," ungkapnya.

Anya Geraldine sepertinya tak begitu ambil pusing dengan isu miring ini. Ia terkesan santai bahkan tak terlalu mengambil pusing. Sebab, di unggahan setelahnya, Anya malah membagikan foto cantiknya sedang nongkrong di suatu kafe.

Keterangan fotonya pun tak berkaitan dengan isu yang sedang menimpanya. "Sore," kata Anya. Di foto tersebut, ia mengenakan baju putih dengan detail klasik di bagian lehernya. Lalu, ia padukan dengan celana hitam. Tas Hermes-nya bikin pangling, ya.

Di unggahan ini pun pengikut Anya memberikan semangat kepada selebgram yang terkenal dengan keseksiannya tersebut.

"Tidurlah, aku tahu ini hari yang berat, yang capek bukan hanya fisik melainkan hatimu juga," kata @rahman.ghi**** memberi semangat.

"Semangat, sayangku," tulis @rafif_ul***.

"Penyebar hoax hukuman mati menanti," tegas @bekaand***.

"#ANYATIDAKNAKAL," komen @zadan***.

(DRM)