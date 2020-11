Dalam rangka merayakan Harbolnas dan promo puncak Shopee 11.11 Big Sale, promo belanja November yang digelar sejak 4 minggu lalu, Shopee Indonesia menyajikan deretan penawaran spesial puncak promo 11.11 dan acara televisi. Acara yang bertajuk ‘TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids’ ini akan ditayangkan secara langsung hari ini, 11 November 2020 pukul 19.00 WIB di ShopeeLIVE, RCTI, MNC TV, SCTV, Indosiar, dan ANTV.

Sesuai namanya, acara televisi perayaan puncak promo 11.11 Shopee ini akan menampilkan Stray Kids. Boy group asal Korea Selatan ini baru saja didapuk sebagai Brand Ambassador Shopee Indonesia beberapa hari lalu. Pengumuman ini disambut antusias oleh para penggemar Stray Kids, terbukti dari tagar #StrayKidsAdaDiShopee yang memuncaki media sosial Twitter pasca pengumumannya.

TV Show Shopee 11.11 Big Sale turut diramaikan dengan kehadiran bintang papan atas Indonesia lainnya. Ada Nella Kharisma, Betrand Peto, Tiara Andini, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah yang juga akan menghibur penonton di rumah dengan performa mereka.

Semakin spesial dan patut dinanti-nanti, TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids juga akan menghadirkan segudang promo belanja, tentunya untuk merayakan puncak promo 11.11 hari ini!

Pertama, ada Big Brands Promo yang menyuguhkan promo 11.11 spesial dari brand-brand ternama dari dalam dan luar negeri. Ada Maybelline New York, L’Oreal Paris, Garnier, Y.O.U, Dear Me Beauty, dan Madame Gie yang memberikan penawaran spesial untuk aneka produk kecantikan favorit masyarakat. Nantikan juga promo eksklusif dari Adidas, Bata, Erigo, Dr. Kevin, Edwin, Ace Fashion, Morymony, dan Jiniso kalau kamu sedang mencari pakaian terbaru dengan kualitas dan desain kekinian. Apabila kamu memerlukan perangkat elektronik canggih dan tahan lama, ada promo spesial dari Xiaomi yang bisa jadi solusi!

Selain promo 11.11 spesial dari brand ternama, ada pula sesi Flash Sale Kilat Rp99 yang menantimu di TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids. Sesi yang satu ini wajib kamu tunggu jika kamu ingin memborong aneka produk-produk berkualitas dengan harga super miring! Jangan lupa segera isi saldo ShopeePay supaya kamu bisa langsung check out dengan cepat saat kamu menemukan produk yang kamu incar, ya.

Akan ada pula promo dan kejutan spesial lainnya dalam TV Show perayaan puncak promo 11.11 ini, lho. Apa saja? Tentu kamu wajib nonton keseluruhan acaranya jika ingin mendapatkan kejutan terbaik dari Shopee!

TV Show Shopee 11.11 Big Sale Bersama Stray Kids juga menghadirkan sesi-sesi games berhadiah bagi para penonton. Ada sesi Goyang Shopee berhadiah emas 10gr, iPhone 11 Pro, Yamaha All New NMAX, dan Toyota New Fortuner. Ikuti juga sesi Shopee Tangkap untuk membawa pulang Samsung Smart TV 55” dan Mitsubishi Xpander! Untuk para Stay di rumah, di momen ini kamu bisa bermain Goyang Shopee bersama personil Stray Kids, lho.

Bagaimana? Sudah siap menyerbu semua keuntungan dan promo 11.11 dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama Stray Kids? Bila ya, pastikan kamu sudah stand by di depan televisi atau aplikasi Shopee sebelum pukul 19.00 WIB nanti malam supaya kamu tidak ketinggalan rangkaian acara nanti malam, ya!

CM

(yao)