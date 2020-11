Akun Instagram @tccadler jadi pusat perhatian pengguna media sosial sekarang. Akun tersebut mengumumkan nama-nama selebriti yang masuk dalam daftar wajah tercantik di seluruh dunia.

Nominasi itu diberi julukan 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' dan terlihat 8 selebriti Indonesia masuk dalam daftar TC Candler ini. Mereka adalah Raisa, Cinta Luara, Citra Kirana, dan Chelsea Islan, Velove Vexi, Pevita Pearce, Natasha Wilona, dan Maudy Ayunda.

Delapan selebriti cantik itu harus melawan nama-nama besar yang ada di dunia, sebut saja Jihyo, Ariana Grande, Rihanna, hingga model internasional Gigi Hadid maupun Kylie Jenner.

So, seperti apa tampilan 8 artis Indonesia ini di poster nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' versi TC Candler? Berikut ulasannya khusus untuk Okezoners:

1. Velove Vexia





Aktris cantik ini terlihat sangat fierce sekali di poster nominasi. Velove tampil seperti black swan yang super strong! Ia mengenakan gaun hitam dipadukan dengan detail brokat di bagian atasnya. Untuk riasan wajah, makeup flawless membuat dirinya terlihat sempurna.

2. Pevita Pearce





Pevita tampil stunning di poster nominasi ini. Admin TC Candler menggunakan foto terbaru Pevita yang mengangkat tangan memamerkan ketiak mulusnya. Gaya rock and roll ini bikin pesona Pev terlihat berbeda sekali dari yang lainnya.

3. Maudy Ayunda

Aktris cantik dan juga cerdas ini pun masuk ke dalam deretan nominasi pemilik wajah tercantik di dunia. Maudy tampil dengan leather jacket Louis Vuitton yang sangat edgy dan styling-nya yang keren membuat pesonanya terlihat on point sekali. Riasan wajah yang bold ini bikin Maudy terlihat lebih mature dan so glam!

4. Citra Kirana





Pesinetron yang tengah berbadan dua ini jadi salah satu selebriti berhijab yang masuk dalam nominasi ini. Ia melawan Halima Aden, model internasional yang mengenakan hijab. Ciki tampil dengan sangat manis mengenakan hijab krem polos. Senyum merekah yang ia lempar ke kemara tentu meluluhkan siapapun yang melihatnya, bukan begitu?

5. Raisa Penyanyi bersuara merdu ini tampil dengan gaya anggun minimalist. Ia mengenakan dress shimmering metalic dengan tampilan wajah flawless dewy. Rambut cokelatnya terurai rapi dengan tatapan mata langsung ke arah kamera. 6. Cinta Laura Tidak heran jika aktris cantik bertubuh atletis ini masuk ke dalam nominasi. Lihat saja foto ini, Cinta begitu terlihat manis dengan gaya rambut dikuncir dua layaknya perempuan 'country'. Ia mengenakan atasan kuning dengan aksen sabrina dan puffy hand di kedua sisinya. Senyumnya manis banget! 7. Natasha Wilona Pesinetron ini pun tampil sangat stunning di poster nominasi. Gaya menggoda ini tentu membuat siapapun yang melihatnya akan tidak berkedip, terlebih posenya bak model profesional juga menambah keren foto ini. Gaya tampilannya mature sekali, ya. 8. Chelsea Islan Pemain film yang satu ini pun masuk ke dalam nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' TC Candler. Di foto ini, Chelsea tampil begitu misterius dengan tone wajah yang dibuat dramatis pada bagian mata. Tatapan seperti ini membuat fotonya begitu hidup dan kecantikan Chelsea tetap terpancar di sana.