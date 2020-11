PEMILIHAN Presiden Amerika Serikat (AS) memang telah memenangkan Jill Biden dan Kamala Harris menjadi pasangan presiden dan Wakil presiden. Dengan demikian, Jill Biden pun akan menjadi first lady, setelah Joe dilantik pada 2021.

Dr Jill Biden menghabiskan puluhan tahun bekerja sebagai guru. Tak hanya gelar sarjana, Jill Biden memiliki dua gelar master, serta gelar doktor pendidikan dari University of Delaware pada 2007.

Dengan gaya berbusana yang simple, elegan dan mewah, Dr Jill Biden, istri dari presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, kerap mencuri perhatian saat tampil di depan umum dengan gaunnya yang stylish.

Nah, berikut beberapa looks terbaiknya, beserta detail desainer dan harga gaunnya seperti dilansir dari Highend.

Gaun floral dan masker senada

Pada debat presiden terakhir pada tanggal 22 Oktober lalu, Biden menggunakan dress floral dari Dolce Gabbana senilai USD2195 (sekitar Rp31 juta), dipadankan dengan heels berwarna netral.

Gaun hijau emerald

Gaun classy berwarna hijau emerald yang ia kenakan sebagai pembicara untuk Democratic Convention ini karya Brandon Maxwell dari koleksi Spring/Summer 2021. Gaun cantik ini dapat dibeli di situs fashion terkemuka Net-A-Porter, seharga £2,220 (setara Rp41,5 juta).

Gaun dengan elemen embroidery

Dengan elemen embroidery yang apik, penampilan Jill Biden pada acara pidato kemenangan Joe Biden sebagai presiden terpilih sungguh mempesona. Midi-dress berwarna midnight blue ini dari koleksi Oscar de la Renta Resort 2020 Collection, dan memiliki price tag senilai USD5,690 (setara Rp80 juta) di The Outnet.

Heels yang ia kenakan merupakan desain dari Jimmy Choo bernama Katience Embellished Suede d'Orsay Pumps seharga £756 (setara Rp14 juta).





Gaun dengan fringe

Pada debat presiden yang pertama, Biden menggunakan dress berbahan silk berwarna teal gelap yang didesain oleh Gabriela Hearst dalam koleksi Fall ’17, yang dipadukan dengan heels Valentino Rockstud.

Kelley dress seharga £1,490 (setara Rp27,8 juta) ini memiliki lengan panjang dengan detil fringe di bagian depan gaun. Gaun ini sudah pernah dipakai oleh Biden sebelumnya pada 2 (dua) acara penting lainnya, yaitu untuk 5th Annual Save The Children Illumination Gala in 2017 di American Museum of Natural History New York City, dan juga pada penampilan di stasiun TV MSNBC.

