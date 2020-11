SELAIN Joe Biden dan Kamala Harris yang gembira karena akan masuk ke White House, ada beberapa orang yang juga senang yakni para penyayang hewan. Pasalnya, dengan terpilihnya Joe Biden maka binatang peliharaan bisa masuk ke White House lagi.

Memang, pada masa kepemimpinan Trump 4 tahun terakhir ini, hewan peliharaan absen dari kediaman POTUS (President of the United States) di Washington DC ini.

Pekerjaan sebagai Presiden AS tidaklah mudah, mungkin itu sebabnya selama 100 tahun terakhir semua Presiden AS memiliki anjing peliharaan yang diboyong ke White House untuk menemani dan menghibur mereka di tengah kesibukan sebagai pemimpin dunia, kecuali Presiden saat ini yang tidak memiliki hewan peliharaan.

Berikut daftar hewan-hewan kesayangan POTUS, yang mayoritas adalah anjing dan cocok disebut dengan PAWTUS seperti dilansir dari Highend.

Champ & Major Biden

Presiden terpilih Joe Biden memiliki koneksi erat dengan anjing jenis German Shepherd, dan sudah memelihara Champ sejak tahun 2008 saat ia menjadi Wakil Presiden. Dua tahun lalu, Biden mengadopsi seekor lagi German Shepherd telantar bernama Major dari Delaware Humane Association.

Major akan menjadi anjing rescue pertama yang tinggal di White House. Sebuah pesan positif yang dapat kita ambil dari Joe Biden, ‘Adopt, don’t shop!’ Champ yang sudah berpengalaman dan pernah berkunjung ke White House pastinya akan membimbing Major agar menjadi anjing Presiden yang baik.

Bo & Sunny Obama

Presiden Barack Obama berjanji kepada kedua putrinya Malia dan Sasha, jika ia memenangkan Pemilu 2008, ia akan mengabulkan permintaan mereka, yaitu seekor anjing peliharaan.

Pilihan keluarga Obama akhirnya jatuh kepada anjing yang hipoalergenik bernama Bo, jenis Portuguese Water Dog, karena Malia ternyata alergi terhadap bulu anjing. Empat tahun kemudian, mereka mengadopsi seekor lagi Portuguese Water Dog yang dinamai Sunny.

Barney & Miss Beazley Bush

Lain halnya dengan pasangan George W. dan Laura Bush yang memiliki ketertarikan dengan anjing jenis Scottish Terrier, anjing kesayangan mereka Barney dan Miss Beasley juga merupakan penghuni White House selama masa jabatan Presiden Bush.

Barney sendiri terkenal dengan Barney Cams, serangkaian video edisi Natal di mana ia turut menemani peserta tur Natal White House, bahkan menerima tamu-tamu penting seperti pemimpin-pemimpin negara sahabat.

Buddy Clinton

Presiden Bill Clinton mendapatkan Buddy, seekor anak anjing jenis Labrador Retriever berwarna coklat, saat ia masih berusia 3 bulan di paruh kedua masa jabatannya pada tahun 1997. Sayangnya, pada usia 4 tahun, nyawa Buddy tak tertolong akibat tertabrak mobil di luar kediaman pribadi Presiden Clinton.

Buddy menjadi salah satu karakter penting di buku anak-anak karangan Ibu Negara Hillary Clinton yang berjudul Dear Socks, Dear Buddy: Kids’ Letter to the First Pets.

Millie, Ranger & Sully Bush

Presiden George H. W. Bush, ayah dari Presiden George W. Bush, juga pecinta anjing, tepatnya jenis English Springer Spaniel. Anjing betinanya bernama Millie setia mengikuti tuannya berkuasa di White House. Bahkan salah satu anak Millie turut dipelihara oleh sang Presiden dan diberi nama Ranger.

Menjelang tutup usia, Presiden Bush Senior ditemani oleh anjing servis khusus untuk orang difabel bernama Sully, seekor Labrador Retriever berwarna kuning, yang setia mendampingi sang mantan Presiden sampai akhir hayatnya.

Foto Sully berbaring di bawah peti jenazah Presiden Bush menjadi viral karena melambangkan kesetiaan anjing pada manusia yang tak mengenal batas.

Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.