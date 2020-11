Agnez Mo memang dikenal dengan penampilannya yang nyentrik. Ia selalu memiliki ide out of the box dalam memadupadankan busana.

Bahkan, tak heran jika penampilannya sedikit berbeda dari perempuan pada umumnya. Tapi, justru hal tersebut membuat ia terlihat semakin keren dan karakternya pun semakin terbentuk.

Penasaran seperti apa penampilan Agnez Mo dalam berbagai kesempatan? Mengutip akun Instagram pribadinya @agnezmo pada Kamis (11/11/2020), berikut 4 inspirasi outfitnya.

LV look





Pada kesempatan ini, Agnez Mo memilih untuk mengenakan outfit dari Louis Vuitton. Ia mengenakan jaket dan juga celana panjang yang bermotif sama.

Jaket tersebut terlihat keren dengan nuansa hitam yang dipenuhi dengan motif logo LV berwarna merah, begitu pun dengan celana panjangnya. Untuk menyempurnakan penampilan, Agnez juga memilih untuk mengenakan tas yang juga dari LV dan bernuansa cokelat.

"Keren banget 🔥🔥🔥🔥," tutur @cianti***.

Feminin pakai dress





Sambil berpose di depan tirai, kali ini Agnez tampil cantik feminin dengan balutan dress. Dress tersebut memiliki motif high neck hingga menutupi bagian lehernya.

Pada bagian bawah, terdapat motif kupu-kupu yang dibuat seperti batik. Dress bernuansa cokelat tersebut sangat pas di tubuh Agnez. Selain itu, ia juga mencepol rambutnya dan memberi tusukan yang dihiasi dengan nuansa merah sehingga membuat penampilannya semakin cantik.

"Cantik," puji @kekesh***.

Tampil tomboy

Kali ini, Agnez Mo terlihat seperti cewek tomboy yang gaul abiz. Bukan saja karena potongan rambutnya yang menyerupai laki-laki, melainkan gaya busananya juga mendukung. Agnez memilih untuk mengenakan oversized sweater yang bernuansa hitam-putih. Selain itu, ia juga memadukannya dengan sepatu bernuansa hitam pekat. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia pun membawa tote bag hitam serta kacamata hitam dengan frame putih yang lucu saat dikenakannya. Busana polkadot

Sambil melakukan mirror selfie, Agnez terlihat mengenakan kemeja bernuansa hitam dengan motif polkadot. Ia pun memadukan kemeja tersebut dengan celana panjang yang bernuansa serupa. Agnez pun memilih untuk mengikat rambutnya supaya wajahnya terlihat sempurna. Karena pakaian ini terlihat kebesaran di tubuhnya, Agnez pun terlihat sedikit lebih pendek dari biasanya. Kira-kira, gaya busana Agnez yang mana yang jadi favorit Okezoners?