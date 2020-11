Untuk memulai bisnis, terkadang diperlukan ide yang out of the box. Jika Anda ingin memulai bisnis kuliner, Anda harus memikirkan bagaimana caranya membuat hidangan yang menarik, seperti red velvet cream cheese pie.

Kue ini bisa dibuat, tampil dengan warna merah-putih layaknya bendera Indonesia. Supaya makin menarik, Anda bisa menambahkan potongan bendera kecil, alhasil kuenya pun terlihat eye catching.

Nah, bagi Anda yang ingin membuatnya, berikut Okezone berikan resepnya seperti dikutip dari akun Instagram @dapoer_mabelle pada Kamis (12/11/2020).

Bahan kulit:

- 200 gram margarin

- 350 gram terigu protein sedang

- 3 gram cokelat bubuk

- 50-60 gram gula halus

- 1 sdm air es

- 1 sdt pasta red velvet

Cara membuat kulit:

- Campurkan margarin dengan tepung, bubuk cokelat, dan gula halus yang sudah diayak sebelumnya. Hancurkan dengan pisau pastry atau garpu sampai berulir seperti pasir.

2. Tambahkan pasta red velvet dan 1 sdm air es. Jika masih agak beremah dan sulit dibulatkan, boleh ditambah 1 sdm air es lagi.

3. Bulatkan dan tutup dengan cling wrap lalu simpan di kulkas selama 30 menit.

4. Bentuk sesuai bentuk dan ukuran cetakan loyang.

5. Tusuk-tusuk bagian bawah dengan garpu.

6. Oven dengan suhu 180°c selama 25-30 menit (sesuaikan dengan oven masing-masing).

7. Keluarkan kulit pie dari cetakan. Setelah agak dingin, beri filling.

Bahan filling frosting cream cheese:

- 225 gram cream cheese (suhu ruang)

- 50 gram margarin

- 120 gram gula halus

- 1 sdt vanilla extract

- 1/2 sdt perasan air lemon

Cara membuat:

1. Kocok cream cheese dan margarin sampai rata dan creamy. Tuang vanilla extract lalu kocok hingga rata. Masukkan gula halus dan mixer kembali sampai tercampur rata. Terakhir, beri perasan air lemon dan campur hingga rata.

2. Masukkan dalam piping bag dan simpan sebentar ke dalam kulkas sebelum digunakan. Semprot filling di atas permukaan kulit pie. Bantu bulatkan permukaan filling dengan sendok, lalu taburi dengan remahan pie.

(ahl)