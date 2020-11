Pepaya merupakan buah yang murah dan sehat. Anda bisa menemukan pepaya dengan mudah.

Seperti dilansir dari MSN, selain rasanya manis dan lezat, ternyata pepaya juga memiliki berbagai manfaat. Simak yuk apa saja manfaat pepaya?

1. Mencegah kanker

Pepaya adalah sumber yang kaya antioksidan, fitonutrien dan flavonoid yang mencegah sel-sel Anda dari kerusakan radikal bebas. Beberapa penelitian juga mengaitkan konsumsi pepaya untuk mengurangi risiko kanker kolon dan prostat.

2. Membantu mengurangi stres

Buah ajaib ini kaya akan beberapa nutrisi seperti Vitamin C yang dapat membuat Anda terbebas dari stres. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di University of Alabama, ditemukan bahwa 200 mg Vitamin C dapat membantu mengatur aliran hormon stres pada tikus.

3. Menurunkan kolesterol

Pepaya kaya akan serat, vitamin C dan antioksidan yang mencegah kolesterol menumpuk di arteri. Terlalu banyak penumpukan kolesterol dapat menyebabkan beberapa penyakit jantung termasuk serangan jantung dan hipertensi.

4. Membantu dalam penurunan berat badan

Anda yang ingin menurunkan berat badan sangat disarankan untuk mengonsumsi pepaya dalam makanan mereka karena sifatnya yang sangat rendah kalori. Kandungan serat pada pepaya membuat Anda merasa kenyang dan mampu membersihkan gerakan usus yang akan mempermudah penurunan berat badan.

5. Meningkatkan kekebalan tubuh

Sistem kekebalan tubuh bertindak sebagai perisai terhadap berbagai infeksi penyebab penyakit. Satu buah pepaya mengandung lebih dari 200% kebutuhan harian Vitamin C Anda, membuatnya bagus untuk kekebalan tubuh Anda.

