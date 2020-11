Jakarta- Shopee, platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, berhasil memberikan dampak yang signifikan pada 11.11 Big Sale, membangun visinya untuk menciptakan e-commerce bagi semua orang.

Chris Feng, Chief Executive Officer Shopee menyampaikan, “Kesuksesan 11.11 Big Sale mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan dari e-commerce di wilayah ini dan besarnya peluang yang dihadirkan untuk pelaku usaha dan pembeli. Di saat lanskap bisnis sedang berubah, kami berkomitmen untuk membantu penjual dan mitra brand melihat peluang baru, menjadikan belanja online lebih menarik dan bermanfaat bagi konsumen. Di momen 11.11 ini, kami juga beruntung dapat memberdayakan generasi masa depan lewat 11.11 Big Charity. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang kuat pada 11.11 ini dan kami akan terus membangun visi kami untuk menciptakan e-commerce untuk semua orang. "

Ciptakan tonggak sejarah baru untuk bisnis dan konsumen di 11.11 Big Sale

Shopee mencetak rekor baru pada 11 November, didorong oleh dukungan luar biasa dari konsumen dan pelaku usaha di 7 wilayah tempat Shopee beroperasi. Hal ini menunjukkan momentum lonjakan penjualan selama satu hari penuh. Bahkan penjual yang pertama kali berpartisipasi dalam 11.11 Big Sale mengalami peningkatan 10 kali transaksi dibandingkan hari biasa, hal ini menunjukkan Shopee mampu membuka peluang baru kepada wirausahawan dan pelaku UMKM.

Selama 11.11 Big Sale pengguna dapat menikmati berbagai kegiatan seperti berbelanja, bermain, dan berinteraksi bersama. Shopee Live telah ditonton lebih dari 20 juta jam, sementara in app game Shopee dimainkan lebih dari 2,5 miliar kali.

Rangkuman 11.11 Big Sale di Indonesia

Di Indonesia, 11.11 Big Sale menciptakan lonjakan aktivitas berbelanja di mana pengguna memilih Shopee untuk mendapatkan penawaran terbaik dari brand dan penjual favorit mereka, sambil menikmati kenyamanan bertransaksi dari ekosistem Shopee.

Tren utama meliputi:

● Lonjakan permintaan produk perawatan wajah: 4 juta produk perawatan wajah terjual selama puncak kampanye 11.11 Big Sale.

● Pengguna di Indonesia memilih Shopee untuk melengkapi kebutuhan rumah tangganya: Perlengkapan Rumah terus menjadi salah satu kategori terfavorit di 11.11 Big Sale, dengan 1,8 juta tempat penyimpanan barang (storage) telah terjual.

● Permintaan yang tinggi di kota-kota besar: Aktivitas belanja terus berkembang di luar wilayah ibukota, dengan 1,2 juta barang terjual di provinsi Jawa Barat dalam satu jam pertama puncak kampanye 11 November.

Meningkatnya aktivitas belanja pada 11 November menciptakan pertumbuhan nyata bagi bisnis lokal. Secara GMV, Handphone & Tablet adalah kategori terlaris di puncak kampanye 11.11 Big Sale, di mana Xiaomi menjadi brand terlaris untuk kategori ini.

Di Indonesia, kampanye 11.11 Big Charity mendapat dukungan yang positif di semua wilayah. Kampanye ini didukung oleh tiga mitra brand resmi yaitu Philips, LG, dan Kao yang memberikan beberapa koleksi produk khususnya, live streaming konser amal 11.11 Big Charity di Shopee Live juga berhasil ditonton 1,2 juta kali.

Feng menutup, “Kami berterima kasih atas dukungan berkelanjutan yang ditunjukkan oleh pengguna, penjual, dan mitra brand kami serta atas kemurahan hati mereka dalam mendukung

11.11 Big Charity. Kami berharap dapat mengakhiri tahun ini dengan sukses dengan acara final kami yang akan datang, 12.12 Birthday Sale ”.

