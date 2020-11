Tim Kuning gagal memuaskan lidah para crew dan pemain sinetron 'Amanah Wali 4' di tantangan Offside Challenge. Oleh karena itu, Hamzah, Clava, Becca, dan Jerry harus masuk pressure test.

Sementara itu, Adit, Audrey, Faiz, dan Nindy yang tergabung di Tim Merah berhasil melanjutkan mimpi mereka sebagai The Next MasterChef Indonesia Seasons 7. Skor kemenangan mereka di Offside Challenge adalah 11-9.

Di pressure test episode 16, para juri menjelaskan bahwa ini adalah pressure test tersulit sepanjang sejarah MasterChef Indonesia. "This is the hardest pressure test ever," kata Chef Juna.

Kemudian, Chef Arnold dan Chef Renatta pun memberikan komentar serupa, ya, pressure test episode 16 adalah yang paling susah dan belum pernah ada sepanjang sejarah.

"Belum pernah ada di seasons 1 sampai sekarang," tegas Chef Arnold. "Belum pernah ada," tambah Chef Renatta.

Sementara itu, Audrey memberikan komentar, "Pressure test kali ini dihadiri 3 peserta paling kuat dengan 1 yang biasa saja. Pasti seru banget," katanya.

So, bagaimana pressure test tersulit sepanjang sejarah itu?

Kata Chef Juna, yang bisa keluar bisa empat orang sekaligus. "Yang bisa pulang itu 1, 2, 3, atau bahkan 4 orang," katanya di situasi yang semakin memanas.

Chef Juna pun menjelaskan bahwa dalam pressure test ini sangat dibutuhkan yang namanya manajemen waktu. "Di sini manajemen waktu, manajemen bahan, dan kreativitas sangat sangat diperlukan," tegasnya.

"Kalian akan masak head to head. Ada tiga ronde dengan satu ronde 30 menit. Jika memuaskan di masakan pertama, maka dia akan aman. Yang belum aman, lanjut memasak dan masuk ke ronde 2," kata Chef Juna.

Dengan detail peraturan sebagai berikut:

1. Peserta tidak boleh ke pantry, jadi hanya boleh menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan juri.

2. Peserta akan menjalani 3 ronde pressure test. Jika berhasil, langsung aman, sedangkan jika gagal, harus masak lagi di ronde berikutnya.

3. Jika gagal di ronde pertama, maka harus memulai dari nol masak di ronde kedua.

4. Peserta harus mengatur waktu, bahan masakan, dan kreativitas untuk bisa memenangkan pressure test kali ini.

5. Waktu masak hanya 30 menit di setiap ronde dengan jenis masakan kaya akan protein. Ini tentu bukan hal yang mudah.

(DRM)