Empat peserta MasterChef Indonesia Seasons 7 masuk pressure test, mereka adalah Becca, Jerry, Clava, dan Hamzah. Mereka gagal memuaskan lidah para pemain sinetron 'Amanah Wali 4' dan crew-nya.

Alhasil, mereka berempat mesti menjalani pressure test tersulit sepanjang sejarah. Ya, pressure test kali ini terbagi menjadi tiga ronde dengan konsep head-to-head.

Jadi, pada ronde pertama, makanan yang dinilai enak oleh juri akan langsung lolos dan tidak mengikuti ronde berikutnya dan itu adalah Jerry. Ia lolos dari pressure test dengan menu ikan bakar dengan sambal kuning.

"Ikan Jerry krispi dan sausnya enak banget," kata Chef Renatta. Meski, menurut Chef Juna saus ikannya kurang asam.

Sementara itu, Hamzah, Clava, dan Becca mesti melanjutkan pressure test mereka di ronde kedua. Di ronde ini Clava sangat frustasi. Ia bahkan teringat dengan skrispinya yang terhenti karena mengikuti MasterChef Indonesia.

"Aku enggak tahu masakan aku mau dibawa kemana," keluh Clava. Lalu, saat penilaian dilakukan, Clava berkomentar kembali, "Aku melihat muka juri yang makan bingung, sama lah kayak aku yang bikin, bingung."

Nahas, di ronde kedua tidak ada yang lolos. Itu berarti Hamzah, Clava, dan Becca kembali harus membuat masakan dalam waktu 30 menit.

"Jadi, kalian bertiga tidak ada yang lolos," kata Chef Juna. Di sisi lain, Nindy senang tidak ada yang lolos, "Aku seneng banget tiga-tiganya gak ada yang lolos, si Clava harus masak lagi," katanya.

Ronde ketiga pun dimulai dan semua peserta yang masih dengan apron hitam semakin tertekan. Becca misalnya, dia sudah enggak tahu harus bikin masakan apa.

"Di ronde ketiga ini aku udah pesimis, enggak tahu mau masak tapi, tapi aku harus fokus dan tetap optimis. Aku berusaha tenang lakuin sebaik mungkin," ucapnya.

Sementara itu, Clava punya komentar sendiri. "Ngeliat bahan-bahan yang sisa, aku malah jadi clueless enggak tau harus masak apa," keluhnya.

Beda dengan Hamzah, "Saya mau bikin sup seafood ala Thailand. Karena ini ronde terakhir, saya masukin semua protein, ada cumi, udang, jamur," terangnya.

Penilaian untuk ronde ketiga pun dilakukan. Seperti apa masakan buatan Clava, Hamzah, dan Becca di ronde ketiga pressure test?

Untuk Becca, "Udang kematangannya bagus, cumi not bad. Ikan sudah mulai ancur, cabai hijau karena sedikit dimasak, jadi aromanya hilang," kata Chef Renatta.

Untuk Clava, "Salsanya bisa lebih banyak. Kurang garam sedikit lagi," komen Chef Arnold.

Dan untuk Hamzah, "This is cloudy soup. Ini enggak menarik warnanya. Rasanya bagus. Tapi, karena ini simple dish jadi harus sempurna," komen Chef Juna terhadap Seafood Soup ala Thailand Hamzah.

Kemudian, suasana memanas ketika Chef Juna meminta Jerry untuk menyebutkan satu nama siapa yang aman dan dia menyebutkan Clava.

"Menurut kamu di antara ketiga itu siapa yang akan pulang dilihat dari tampilannya saja," tanya Chef Arnold ke Jerry dan dia jawab Clava.

Benar saja, Clava lolos di babak eliminasi episode 16. Meski sebelumnya dia kena prank Chef Juna.

"Urusin skripsi dulu," kata Chef Juna. Clava yang mendengar pernyataan itu tak bisa menahan air mata. Ia pun berpamitan.

"Thank you kesempatannya, aku bisa di sini sampai top 8. Aku belajar banget di sini. Thank you banget," ucap Clava dengan mata bengkak karena menahan tangis.

Tapi, rupanya dia tidak pulang karena kemudian Chef Juna mengatakan, "Perjuangan kamu masih bertahan di sini."

"Aduh ternyata di-prank lagi sama Chef Juna," komen Hamzah.

So, siapa yang benar-benar pulang di episode 16? Jawabannya adalah Hamdzah. "Yang harus menghentikan mimpinya untuk jadi The Next MasterChef Indonesia 2020 adalah Hamzah," kata Chef Renatta.

Baca juga: Cegah Covid-19, Ini Berbagai Benda yang Wajib Anda Bersihkan

Hamzah pun mengutarakan terima kasih kepada semua juri dan teman-teman di MasterChef Indonesia 2020.

"Terima kasih atas semua ilmu dan bimbingannya para juri. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal selama saya di sini. Saya tidak akan berhenti hanya di sini," kata Hamdzah sembari melepas apron hitam dan meninggalkan galeri MasterChef Indonesia.

(DRM)