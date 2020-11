Beberapa selebriti datang menghadiri pernikahan Sule dan Nathalie Holscher pada Minggu 15 November 2020. Dari banyak nama, ada sosok Katty Butterfly.

Sosok Katty Butterfly cukup mencuri perhatian netizen ketika datang ke pernikahan Sule dan Nathalie Holscher. Karena, Katty Butterfly tidak datang sendirian, tetapi bersama Aiman Ricky.

Keduanya dikabarkan memang sedang menjalani kedekatan yang cukup serius. Bahkan, Aiman menemani Katty Butterfly saat proses menjadi mualaf, seperti yang dilakukan Sule mendampingi Nathalie Holscher.

Selain sosok yang menemaninya kondangan, penampilan Katty Butterfly juga mencuri perhatian. Berikut potret cantik Katty Butterfly saat hadiri pernikahan Sule dan Nathalie Holscher.

Bersama Soraya Rasyid dan David John Schaap

Katty Butterfly mengenakan pakaian semi formal putih yang anggun sekali. Ia mengenakan dress dengan belahan paha cukup tinggi. Ia menambahkan outer berupa cape blazer putih untuk memberi kesan lebih anggun.

Untuk alas kaki, janda cantik tersebut menggunakan steleto putih dengan aksen emas. Tidak lupa Katty menambahkan jam tangan dan kalung untuk aksesori pemanis gayanya.

Sementara itu Aiman tampil dengan nuansa putih, serasi dengan DJ Katty. Ia menggunakan kemeja putih slim fit dipadukan dengan celana tartan putih-abu-abu.

Alas kakinya ia gunakan sneakers putih sehingga gaya clean-casual terpancar dari pria yang sedang dijodohkan dengan Katty Butterfly tersebut. Serasi, ya.

"Happy wedding kang @ferdinan_sule dan @nathalieholscher. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah warahmah🙏, tulis Katty Butterfly.

Foto bareng pengantin

Kemudian, Katty Butterfly dan Aiman naik ke pelaminan untuk berfoto dengan pengantin, Sule dan Nathalie Holscher. Katty Butterfly berdiri di sisi kiri Nathalie Holscher tersenyum cantik.

Netizen pun langsung menyerbu kolom komentar unggahan Katty Butterfly ini. Netizen mendoakan Katty Butterfly dan Aiman segera menyusul naik pelaminan alias menikah.

"Waaah dut nyusul kg sule tar duut semoga eaaa duut 🥰amiiin ..," tutur @riskyputranenkdea

"cpet nyusul kk," ujar @ismy_nadzif_nugrahaniz

"Dut cntik bgt❤️❤️," puji @willyana_ong

"Semoga Ka Ketty dan Ka Aiman cepet menyusul ya.....udah bayangin kalo ka Ketty pake gaun pengantin adat sunda pasti bakal cetarrrr membahana😍😍😍😍," ungkap @emak_karry.

Senyum bahagia

Senyum bahagia tampak pada potret unggahan Katty Butterfly ini. Semenjak kedekatannya dengan Aiman, perempuan yang belum lama ini menjadi mualaf semakin sering mengumbar senyum.

Katty pun mengungkapkan dengan tersenyum hidup menjadi lebih baik. Netizen pun dibuat terpesona dengan senyum Katty Butterfly.

"Life is better when you’re smiling:)," tulis Katty Butterfly.

"Alhamdulillah 😍😍makin cantik💖💖," tulis @drgsusan

"Cantik banget!😍," puji @izzwanihashim

"Pretty," tutur @rien_raline

"Manisnyaaaa😍," ujar @ranisecti