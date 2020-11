TREN street style yang berkiblat pada gaya fashion Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat memang tengah menjadi tren saat ini. Street style yang semula identik dengan anak muda, berubah menjadi tren busana yang dapat dipakai siapapun.

Street style ini identik dengan dengan hoodie, pinroll denim, bucket hat dan tucked socks. Bahkan, pieces bergaya street style menghiasi jalanan berbagai kota besar dunia maupun panggung runway berkelas.

Biasanya gaya street style dipakai anak muda berusia 20-an. Tapi, bukan berarti mereka yang berusia 30-an ke atas tidak cocok untuk memakainya. Kesan chic dan ready-to-wear lebih menonjol pada pecinta gaya ini di usia 30-an ke atas.

Kuncinya? Padu-padankan satu pieces kasual dan formal di dalam sebuah gaya! Berikut padu-padan dan tampilan gaya street style yang dapat diaplikasikan pada pecinta fashion berusia dewasa, seperti dilansir dari Highend.

Formal and Casual Mixup

Di usia 30-an, banyak pecinta fashion yang mulai mengoleksi basic clothing items seperti classic jeans dan little black dress. Padukan busana klasik seperti maxi ruffled skirt berbahan beludru dengan jaket parka beraksen pop culture. Dengan penambahan classic pieces berbahan premium, kesan mature dapat terlihat dari gaya busana kasual Anda.

Suits To The Rescue

Berbicara soal classic pieces, blazer dan suits membuat penampilan kasual Anda tampak formal secara instan. Tambahkan plaid blazer di atas fringed dress dan percantik dengan knee high boots berbahan kulit dan statement belt untuk kesan street style. Pastikan blazer anda lumayan panjang untuk mengimbangi panjang dress dan boots.

All About That Brands

Branded pieces dapat membuat gaya street style Anda lebih dewasa. Selain terkenal dengan harganya yang selangit, umumnya barang branded memang dirancang khusus bagi pecinta fashion berusia 30 ke atas. Hindari pemakaian dua branded statement pieces secara bersamaan untuk menghindari kesan tacky.

Sweeten Up Your Sweatshirt Sweatshirt sudah menjadi item penting bagi pecinta street style. Mulai dari motif huruf, garis hingga print besar, item ini sering dijumpai di mana pun. Padu-padankan sweat shirt dengan alas kaki berdesain elegan dan rok statement berwarna terang untuk kesan feminin dan vibrant. Sneakers/Denim Combo Dua item penting untuk gaya kasual ini dapat terlihat chic apabila Anda memilih potongan dan warna yang tepat. Hindari jeans bergaya slouchy dan chunky sneakers untuk mempertegas bentuk tubuh dan memberi kesan dewasa. Kombinasikan dengan sneakers ikonik dengan warna dasar seperti putih dan hitam untuk menampilkan kesan rapi.

On The Right Track Track suit sporty yang menjadi tren belakangan ini dapat Anda jadikan elegan dalam sekejap. Hindari warna dasar seperti hitam dan putih yang identik dengan sportswear. Pilihlah track suit dengan earthy-tone seperti khaki dan olive green dan imbangi dengan aksesoris seperti waist bag berwarna terang untuk menciptakan look yang kasual dan high fashion secara bersamaan.

It's All About The Statement Street style selalu identik dengan statement look, baik dari pakaian maupun aksesori. Kombinasikan statement shirt dengan celana denim atau rok pensil Anda untuk aksen chic dan youthful. Jangan gabungkan dua statement pieces untuk menghindari pakaian Anda terlihat seperti setelan.