Sosok Nathalie Holscher di hari bahagianya menyita perhatian. Ia tampil begitu cantik dengan dress mewah dan mengenakan hijab simple tapi terlihat elegan.

Di momen pernikahannya dengan Sule, Nathalie Holscher mengenakan gaun pengantin rancangan KaaraBride by Mutiara Meddyan yang dipesan khusus. Warna greysih brown pun menjadi warna gaun pernikahan yang diinginkan perempuan berusia 27 tahun tersebut.

"Teteh (Nathalie) yang request warna abu-abu. (Tapi) aku sengaja pilih warna greyish brown, mudah-mudahan sesuai dengan konsep acaranya di outdoor dan di sore hari. Warnanya cukup langka dan eye-catching bikin aura pengantinnya benar-benar terpancar," cerita desainer di Instagramnya.

Sementara itu, untuk makeup-nya, Nathalie mengandalkan Makeup Artist Leo Afandi. Dia membuat wajah Nathalie benar-benar manglingi di hari istimewa tersebut.

Kesan flawless ditonjolkan sekali oleh Leo. Itu terlihat dari pemilihan foundation yang sama dengan warna kulit wajahnya, pun penggunaan contour yang tidak terlalu tegas. Blush merah seulas memberi kesan segar tapi tidak berlebihan. Benar-benar cantik sekali.

Di sisi lain, Sule sendiri di-makeup tidak terlalu bold. Leo membuat wajah Sule tetap seperti warna aslinya, sehingga tidak ada kesan greyish di wajah komedian tersebut. Benar-benar simpel tapi tetap menawan.

Untuk hijabnya sendiri, Nathalie Holscher dibantu oleh hair do profesional yaitu Nitnot by Yunican991. Jika dilihat, hijab yang dikenakan Nathalie cukup simple tapi dengan detail manik-manik yang ada di atas kepala semakin membuat tampilannya spesial. So perfect!