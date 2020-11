Hamzah telah tereliminasi dari MasterChef Indonesia Season 7, Minggu 15 November 2020. Pada episode tersebut, awalnya ke-8 peserta MasterChef Indonesia ditantang untuk membuat masakan khas Jepang yaitu bento box.

Untuk menyelesaikan tantangan dari ketiga juri MasterChef Indonesia, peserta dibagi menjadi 2 kelompok, Tim Merah dan Tim Kuning. Tim Merah berisikan Audrey (captain), Nindy, Faiz, dan Adit, sedangkan Tim Kuning adalah Becca (captain), Hamdzah, Clava, dan Jerry.

Hasilnya tim merah berhasil memenangan tantangan tersebut. Alhasil, Becca, Jerry, Clava, dan Hamzah masuk babak pressure test. Pada babak pressure test, Hamzah yang akhirnya harus pulang dan mengubur mimpinya menjadi The Next MasterChef Indonesia.

Becca yang pada challenge pertama menjadi captain tim kuning, menuliskan pesan di akun Instagramnya. Menurutnya tidak mudah menjadi seorang captain, namun dia tetap belajar dari challenge yang diberikan.

"It’s not easy to be a captain, apalagi disaat udah berusaha ngelakuin yang terbaik tapi tetap aja hasil tidak berpihak sama kita, but it’s okay dari situ kita belajar banyak hal dan tetap harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita karna Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik kedepannya," ungkap Becca dalam unggahan akun Instagramnya, @beccamci7.

Setelah itu, Becca menuliskan pesan untuk Hamzah yang merupakan anggotanya di tim kuning. Becca memberikan semangat untuk Hamzah untuk terus sukses di luar galeri MasterChef Indonesia. "Buat bang @hamdzahmci7 tetap semangat, kita semua tau bang hamdzah jago but maybe rejeki bang hamdzah lebih besar diluar sana AMIN! See you on top! 🥳," tutupnya.