Bagi Anda yang sedang menjalani program menurunkan berat badan, mungkin Anda sedang mencari tahu makanan apa yang tepat untuk Anda konsumsi. Beberapa makanan rupanya baik untuk menurunkan berat badan.

Makanan ini memiliki kandungan karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu asupan penting yang bagus untuk tubuh. Sebagian orang Indonesia mendapatkan karbohidrat dari nasi putih, yang dicampur dengan lauk-pauk lainnya.

Namun biasanya, orang-orang yang ingin menurunkan berat badan cenderung menghindari makan nasi putih. Nah, apakah Anda salah satunya?

Jika iya, jangan khawatir. Ada makanan-makanan sumber karbohidrat sehat dan cocok untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan, simak daftarnya seperti dilansir dari Eat This, Not That, Selasa (17/11/2020).

Pisang

Jika Anda merasa lapar karena sedang mengurangi atau tidak makan nasi putih, cobalah mengonsumsi pisang. Buah kuning satu ini dipercaya bisa mengecilkan perut yang buncit.

Pisang juga kaya akan glukosa, gula yang sangat mudah dicerna, bisa memberikan energi cepat, dan kandungan kaliumnya tinggi untuk membantu mencegah kram otot selama olahraga. Selain itu, satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 36 gram karbohidrat yang baik.

Apel

Sudah bukan rahasia lagi jika buah apel sangat difavoritkan oleh mereka yang sedang menurunkan berat badan. Selain sebagai sumber karbohidrat yang baik, apel juga tinggi serat. Sebuah penelitian di University of Western Australia menemukan bahwa varietas apel Pink Lady memiliki tingkat antioksidan flavonoid tertinggi atau senyawa pembakar lemak.

Bayam Selanjutnya ada sayuran hijau yang mudah ditemui dan diolah, yaitu bayam. Selain mengandung karbohidrat baik, bayam juga kaya protein yang membantu pemulihan dan pertumbuhan otot pasca berolahraga. Terlebih lagi, daun hijau ini juga kaya akan tilakoid, senyawa yang telah terbukti secara signifikan mengurangi keinginan ngemil. Brokoli Sayuran hijau lainnya yang bisa menjadi pengganti karbohidrat dari nasi putih adalah brokoli. Menurut para ahli, brokoli mengandung fitonutrien yang disebut sulforaphane yang meningkatkan testosteron dan melawan penyimpanan lemak tubuh.