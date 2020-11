SELAMA Pandemi Covid-19 kita memang tidak dianjurkan ke tempat-tempat umum. Tapi, tidak ada salahnya loh ke museum barng keluarga. Meskipun tempat umum, museum cenderung sepi pengunjung.

Nah, salah satu museum yang menjadi rekomendasi untuk dikunjungi adalah Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau yang kerap disebut dengan Museum MACAN

Museum MACAN tidak berhenti menampilkan karya terkini dari para perupa Tanah Air. Pada Desember 2020, Ruang Seni Anak Komisi UOB Museum MACAN mempersembahkan pameran tunggal perupa asal Bali, Citra Sasmita. Demikian dilansir dari Highend.

Dalam pameran terbaru MACAN, dunia imajiner yang diciptakan Citra Sasmita berupa dongeng dari kultur Bali menceritakan berbagai hewan mitologis yang seakan berubah menjadi nyata. Pameran ini dirancang khusus untuk anak-anak di seluruh dunia. Pameran ini adalah komisi kelima untuk Ruang Seni Anak Komisi UOB Museum MACAN.

Seniman Indonesia Citra Sasmita akan menggelar pameran seni rupa di Museum MACAN pada bulan Desember 2020 mendatang. Citra Sasmita merupakan pemenang Gold Award di ajang UOB Painting of the Year 2017.

Karya komisi kelima untuk ruang seni anak itu berjudul Kisah Antah-berantah. Penampilan karya seni Citra Sasmita ini merupakan gabungan antara sajian virtual dan fisik yang dirancang secara eksklusif bagi anak-anak dan keluarga.

(mrt)